Secondo quanto riportato dal Financial Times, Bezrodnykh , 56 anni, detiene una partecipazione in Tether del valore di diversi miliardi di dollari, finora rimasta riservata. L’FT, che cita come fonte due persone a conoscenza dell’investimento, fa risalire l’ingresso di Bezrodnykh nel capitale di Tether al 2017. La percentuale della partecipazione non è stata indicata. Tether e un rappresentante di Bezrodnykh hanno declinato di commentare ufficialmente.

Chi è Vitaly Bezrodnykh

Bezrodnykh ha guidato lo sviluppo commerciale del gruppo di cybersicurezza Kaspersky Lab, di cui è rimasto azionista di minoranza fino al 2012 e ha fatto parte del consiglio della capogruppo britannica dal 2007 al 2010. Nel 2012 ha rivenduto a Kaspersky la sua quota di minoranza.

Nel 2024 gli Stati Uniti hanno vietato a Kaspersky di fornire i suoi prodotti e servizi sul mercato americano e il Tesoro ha sanzionato 12 dirigenti. Bezrodnykh non figura tra le persone sanzionate in quel provvedimento.

Bezrodnykh è tra i fondatori di Fulgur Ventures, che ha investito insieme a Tether in Utexo e Jan3, due società attive nelle infrastrutture Bitcoin. Le due società finanziano anche Plan B, un progetto per promuovere l’adozione di Bitcoin a Lugano. Il Financial Times ricostruisce inoltre, attraverso documenti societari, un legame indiretto tra Bezrodnykh e l’immobile che ospita il progetto.

Quanto vale Tether e chi sono gli altri soci.

Tra gli azionisti già noti di Tether figurano il presidente Giancarlo Devasini, l’amministratore delegato Paolo Ardoino e l’imprenditore britannico-thailandese Christopher Harborne, finanziatore di Reform UK.

Il Financial Times cita una valutazione di Forbes di circa 200 miliardi di dollari per la società. Tether, che emette USDT, ha dichiarato 4,5 miliardi di dollari di utile operativo netto nei primi nove mesi del 2026, generato in larga parte dai titoli di Stato americani a breve termine e dalle operazioni di pronti contro termine.