Un altro passaggio per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. La Giunta ha infatti approvato il protocollo d’intesa con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani. Questo accordo che permetterà di coordinare gli interventi previsti per l’impianto giallorosso con il Piano di Assetto Tiburtina e le infrastrutture ferroviarie presenti nell’area. L’intesa nasce dalla necessità di gestire alcune sovrapposizioni tra il progetto dello stadio e il piano di sviluppo urbanistico di Ferrovie dello Stato. La nuova casa della Roma dovrebbe infatti occupare circa 945mila metri quadrati attorno alla stazione Tiburtina. Come riportato da Il Messaggero Cronaca di Roma, proprio la presenza di due progetti sulla stessa area aveva reso necessario trovare un accordo su alcuni interventi previsti per il nuovo stadio, in particolare sulle passerelle ciclopedonali e su uno dei parcheggi.

Modifiche a parcheggi e passerelle Uno dei punti principali dell’accordo riguarda il parcheggio P18, inizialmente previsto tra via Monti di Pietralata e la stazione Tiburtina. Il progetto della Roma prevedeva in quest’area 2.597 posti per motocicli, necessari per rispettare gli standard richiesti dal Coni. La soluzione trovata prevede di spostare il parcheggio su terreni di proprietà del Comune, al di fuori del Piano di Assetto vigente. Al posto dell’area inizialmente individuata sarà realizzato un parcheggio temporaneo in via Durantini, nello spazio attualmente occupato dalle imprese che lavorano all’appalto Sublata. L’intesa riguarda anche le tre passerelle ciclopedonali previste dal progetto, in particolare quelle che collegheranno lo stadio con via Livorno e la stazione Tiburtina. Su questi interventi restavano da definire diversi aspetti, tra cui gli oneri ferroviari, le garanzie assicurative e le questioni legate alle aree interessate dai lavori. Con il protocollo, Comune e Ferrovie dello Stato hanno quindi definito le rispettive responsabilità per permettere di proseguire con il progetto. Nel provvedimento si legge: «con l’accordo, viene condiviso tra Comune e FS uno schema di Protocollo d’Intesa finalizzato a garantire, nell’ambito dell’iter autorizzatorio previsto, una più agevole realizzazione dello Stadio, stabilendo le reciproche attività in relazione alle interferenze fra il progetto dello Stadio della Roma con il Piano di Assetto vigente e con l’infrastruttura ferroviaria nonché le azioni necessarie per la risoluzione delle tematiche patrimoniali connesse all’esecuzione del progetto dello Stadio». L’accordo permette così di andare avanti con l’iter autorizzativo del nuovo impianto.

Espropri e scavi archeologici Nonostante questo passo avanti, ci sono ancora alcune questioni da risolvere prima di arrivare alla realizzazione dello stadio. Una riguarda gli espropri, la cui procedura è ferma da circa due mesi negli uffici dell’Urbanistica capitolina. Manca infatti la stima provvisoria delle indennità di esproprio, che dovrà essere inviata al ministero dell’Economia. Il termine previsto per questo passaggio è già scaduto e a Palazzo Senatorio sembra essere emersa una certa insoddisfazione per i ritardi. Tra le possibilità c’è anche quella di affidare la procedura direttamente al direttore generale del Comune, Albino Ruberti. Passi avanti invece per quanto riguarda gli scavi archeologici, ormai vicini alla conclusione. Le forti piogge dei giorni scorsi hanno rallentato i lavori nell’area della villa romana, ma non sarebbero stati trovati nuovi reperti.