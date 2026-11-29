Risultato Premio 2025 Premio 2026 Variazione Campioni $2.000.000 $1.500.000 −25% Seconda classificata $1.500.000 $1.000.000 −33,3% Eliminate in semifinale, ciascuna $750.000 $500.000 −33,3% Eliminate ai quarti, ciascuna $500.000 $350.000 −30% Montepremi totale $7.000.000 $4.900.000 −30%

Repubblica Ceca e Gran Bretagna, eliminate in semifinale rispettivamente da Italia e Spagna, si fermano a 500mila dollari a testa. Canada, Corea del Sud, Germania e Austria, uscite ai quarti, ricevono 350mila dollari ciascuna.