Quanto vale vincere la Coppa Davis 2026? Il titolo mette in palio 1,5 milioni di dollari per i giocatori della squadra campione. Alla seconda classificata spetta un milione di dollari. Per Italia e Spagna, che si ritrovano di fronte a Bologna a un anno dalla finale vinta dagli azzurri, alzare l’Insalatiera vale dunque 500mila dollari in più. La squadra di Filippo Volandri va a caccia del quarto titolo consecutivo.
Coppa Davis 2026, il montepremi delle Final 8 scende del 30%
Il montepremi destinato ai giocatori delle otto nazionali scende da 7 a 4,9 milioni di dollari, con un taglio di 2,1 milionirispetto al 2025. Il premio per i campioni cala del 25%. La seconda classificata perde mezzo milione di dollari, come la vincitrice, ma in proporzione la riduzione è più marcata, pari al 33,3%.
|Risultato
|Premio 2025
|Premio 2026
|Variazione
|Campioni
|$2.000.000
|$1.500.000
|−25%
|Seconda classificata
|$1.500.000
|$1.000.000
|−33,3%
|Eliminate in semifinale, ciascuna
|$750.000
|$500.000
|−33,3%
|Eliminate ai quarti, ciascuna
|$500.000
|$350.000
|−30%
|Montepremi totale
|$7.000.000
|$4.900.000
|−30%
Repubblica Ceca e Gran Bretagna, eliminate in semifinale rispettivamente da Italia e Spagna, si fermano a 500mila dollari a testa. Canada, Corea del Sud, Germania e Austria, uscite ai quarti, ricevono 350mila dollari ciascuna.
Quanto spetta ai singoli giocatori
Le cifre ufficiali indicano il premio complessivo per i giocatori di ciascuna squadra. Il regolamento della Coppa Davis prevede che la somma venga distribuita per intero secondo l’accordo tra la federazione nazionale e i giocatori. In assenza di un’intesa, si applicano i criteri comunicati dall’ITF alle federazioni. Il regolamento prevede anche un contributo di partecipazione alle federazioni, distinto dal montepremi dei tennisti e legato ai risultati nella competizione.
Per le Final 8 è il secondo calo consecutivo. Il montepremi era già sceso da 7,5 milioni di dollari nel 2024 a 7 milioni nel 2025. Con i 4,9 milioni di quest’anno, la riduzione in due edizioni arriva al 34,7%