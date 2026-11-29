Il premio più ricco dell’anno è arrivato agli Australian Open . I quarti di finale a Melbourne, dove l’azzurro si è ritirato contro Novak Djokovic dopo aver vinto i primi due set, gli sono valsi 750 mila dollari australiani , equivalenti a circa mezzo milione di dollari statunitensi al cambio del torneo. Nel 2026 il toscano ha inoltre raggiunto due finali ATP, a Hong Kong contro Alexander Bublik e a Lione contro Taylor Fritz.

Dei quasi 1,87 milioni di dollari raccolti nel 2026, 1.819.514 arrivano dal singolare e 46.120 dal doppio . Alla data del 23 novembre, Musetti occupava il 38° posto nella classifica ATP dei premi stagionali e il 27° nel ranking di singolare , dopo essere entrato per la prima volta nella top 5 a gennaio.

Quanto guadagna Lorenzo Musetti? Il tennista di Carrara ha conquistato 1.865.634 dollari di premi nel 2026 , pari a circa 1,70 milioni di euro . Il totale in carriera è salito a 17.125.593 dollari , circa 15,63 milioni di euro . Sono le cifre del prospetto ATP del 23 novembre, pubblicato prima delle Final 8 di Coppa Davis a Bologna.

Quanto guadagna Musetti? I premi in carriera

Musetti ha superato Matteo Berrettini nella graduatoria ATP dei premi in carriera. Nel prospetto del 23 novembre, il tennista romano era a 16,30 milioni di dollari, contro i 17,13 milioni del carrarino. Davanti a Musetti, tra gli italiani, figurano Jannik Sinner, con 70,68 milioni, e Fabio Fognini, con 19,09 milioni.

A Bologna, Musetti ha contribuito alla qualificazione dell’Italia alla finale di Davis vincendo il singolare contro Jakub Mensik e il doppio decisivo con Andrea Vavassori nella semifinale contro la Repubblica Ceca. Il montepremi ufficiale prevede 1,5 milioni di dollari per i giocatori della squadra campione e un milione per quelli della seconda classificata. La quota individuale di Musetti dipende dalla ripartizione tra i giocatori e la federazione, secondo quanto previsto dal regolamento ITF.

Quanto guadagna Musetti dagli sponsor

Sul fronte commerciale, la novità del 2026 è IUMAN Intimissimi. A settembre il marchio del gruppo Oniverse ha scelto Musetti come ambassador e volto della campagna autunno-inverno 2026, nell’ambito di una partnership annuale che porta il brand anche sul circuito ATP.

Tra gli altri accordi figurano quello pluriennale con Asics, annunciato a gennaio 2025, la partnership con HEAD per la racchetta e quella con Kia Italia, che ha scelto Musetti come ambassador. Le cifre dei contratti citati non sono state rese pubbliche. I 17,13 milioni di dollari rilevati dall’ATP si riferiscono ai premi sportivi, a cui si aggiungono i ricavi delle sponsorizzazioni.