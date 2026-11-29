Quanto guadagna Flavio Cobolli? Il tennista azzurro ha raccolto 5.057.640 dollari di premi nel 2026, pari a circa 4,62 milioni di euro. Il totale in carriera ha raggiunto 10.507.553 dollari, equivalenti a circa 9,59 milioni di euro. Quasi metà dei premi della sua carriera è arrivata nella stagione in cui ha raggiunto la prima finale Slam e ha debuttato alle ATP Finals di Torino. I dati sono quelli del prospetto ATP del 23 novembre, precedente alle Final 8 di Coppa Davis.

Quanto guadagna Cobolli? I premi del 2026

Dei 5,06 milioni di dollari stagionali, 4.974.822 arrivano dal singolare e 82.818 dal doppio. Cobolli è settimo nella classifica ATP dei premi del 2026, secondo tra gli italiani alle spalle di Jannik Sinner, terzo con 11,61 milioni di dollari. Al 23 novembre era settimo anche nel ranking mondiale di singolare, dopo aver raggiunto il sesto posto, suo miglior piazzamento in carriera.

Il premio più alto della stagione è arrivato al Roland Garros. La prima finale Slam, persa contro Alexander Zverev, gli è valsa 1,4 milioni di euro. A Wimbledon ha conquistato 480 mila sterline raggiungendo i quarti di finale. Vale invece 461.835 dollari il titolo all’ATP 500 di Acapulco, dove Cobolli ha battuto Frances Tiafoe in finale e ha conquistato il suo primo trofeo ATP sul cemento.