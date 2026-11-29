Enrico Preziosi parla del suo passato da imprenditore e presidente del Genoa, tra il successo e le difficoltà di Giochi Preziosi fino agli investimenti nel calcio. In un’intervista a Libero, l’ex presidente rossoblù ha fatto il punto sulle operazioni economiche raccontando anche i momenti difficili della carriera.
Tra i passaggi più significativi c’è la pandemia, che ha avuto conseguenze pesanti sul suo gruppo. Nel 2019 Preziosi stava infatti trattando la cessione dell’azienda a un fondo statunitense. L’operazione sembrava ormai vicina alla conclusione, ma l’arrivo della pandemia ha cambiato completamente lo scenario.
«Nel 2019 trattavo la cessione a un fondo Usa. Nel 2020 è stata fatta la lettera d’intenti, il 20 marzo dovevamo cominciare il controllo dei conti per il closing e invece… Il 9 marzo è stato annunciato il lockdown per il Covid ed è saltato tutto: mi sono svegliato la mattina e avevo perso un miliardo e 100 milioni. Tutto in una notte».
Preziosi ha spiegato che le restrizioni hanno colpito duramente il settore dei giocattoli, anche a causa delle limitazioni alla vendita nei supermercati e dell’aumento dei costi di trasporto: «Ad alcune aziende ha fatto bene, a noi ci ha distrutti: le leggi strane e stupide di quel tempo impedivano di vendere i giocattoli nei supermercati, assurdo. Abbiamo chiuso 400 punti vendita di giocheria e poi, sui trasporti, c’è stata speculazione: la spedizione a container è passata da 2.000 a 18.000 euro».
Oggi il gruppo è impegnato in una nuova fase. L’imprenditore ha confermato di aver raggiunto un accordo per la cessione di una parte importante dell’azienda: «Ho firmato l’accordo per cedere una parte dell’azienda, un asset importante che si chiama Famosa, al gruppo cinese Superhisen. Per il resto ci sarà una specie di asta».
I 160 milioni investiti nel Genoa
Preziosi è tornato anche sulla sua lunga esperienza nel mondo del calcio. Dopo le avventure con Saronno e Como, nel 2003 ha acquisito il Genoa, che ai tempi militava in Serie C1. L’operazione iniziale gli è costata 700mila euro in contanti, ai quali si aggiungevano però i debiti del club: «Settecentomila euro cash, però mi prendo anche i 26 milioni di debiti».
L’investimento è indubbiamente cresciuto nel corso degli anni. Alla domanda su quanto abbia speso complessivamente durante i suoi 18 anni alla guida del Grifone, Preziosi ha risposto: «Difficile fare un calcolo, ma credo 150, 160 milioni. Tutti a perdere».
Sotto la sua gestione il Genoa è tornato in Serie A, riuscendo poi a rimanerci per 15 stagioni consecutive. Tra i risultati più importanti c’è la qualificazione in Europa League del 2009 con Gian Piero Gasperini in panchina: «Gasp è il più grande talento della panchina. L’ho preso a Crotone su segnalazione del procuratore Canovi, ho visto una partita e mi sono subito innamorato del suo gioco».
L’ex presidente ha inoltre raccontato alcuni retroscena di mercato. Nel 2010 il Genoa era arrivato a un passo da Robert Lewandowski, allora 21enne, ma l’operazione non si è concretizzata. «Era tutto fatto e aveva sostenuto già le visite mediche. L’affare è sfumato per le commissioni non pattuite richieste dagli agenti», ha dichiarato così Preziosi.
Tra le altre trattative ricordate anche quella per Neymar, che Preziosi avrebbe provato a portare in Italia nel dicembre 2011. Alla fine però il Genoa puntò su Zé Eduardo ma senza ottenere i risultati sperati.
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Il giudizio sul Como e il futuro di Giochi Preziosi
Nel corso dell’intervista Preziosi ha parlato anche del Como attuale, protagonista di un grande percorso di crescita. Secondo l’ex patron del club lariano, il successo della società non dipende soltanto dalle risorse economiche: «Ha trovato grandissimi investitori e fatto un miracolo perché non basta mettere soldi, ci vogliono organizzazione e competenza».
Un giudizio positivo anche per il lavoro di Cesc Fàbregas e per la scelta di puntare sui giovani. Alla domanda sulla possibilità di vedere il Como lottare per lo scudetto, Preziosi non ha escluso nulla: «Sì, è alla portata».
Tronando invece sulla sua lunga esperienza alla guida di Giochi Preziosi, l’imprenditore non sembra voler fermarsi e ha già in mente nuove possibilità, anche lontano dai settori che lo hanno reso famoso.
«Ho una mentalità da fanciullo, so girare pagina in un attimo, cancellare tutto e ripartire. Chissà, potrei inventarmi qualcosa per aiutare i giovani imprenditori», ha dichiarato così Enrico Preziosi.