«Nel 2019 trattavo la cessione a un fondo Usa. Nel 2020 è stata fatta la lettera d’intenti, il 20 marzo dovevamo cominciare il controllo dei conti per il closing e invece… Il 9 marzo è stato annunciato il lockdown per il Covid ed è saltato tutto: mi sono svegliato la mattina e avevo perso un miliardo e 100 milioni . Tutto in una notte».

Tra i passaggi più significativi c’è la pandemia , che ha avuto conseguenze pesanti sul suo gruppo. Nel 2019 Preziosi stava infatti trattando la cessione dell’azienda a un fondo statunitense. L’operazione sembrava ormai vicina alla conclusione, ma l’arrivo della pandemia ha cambiato completamente lo scenario.

Enrico Preziosi parla del suo passato da imprenditore e presidente del Genoa, tra il successo e le difficoltà di Giochi Preziosi fino agli investimenti nel calcio. In un’intervista a Libero, l’ex presidente rossoblù ha fatto il punto sulle operazioni economiche raccontando anche i momenti difficili della carriera.

Preziosi ha spiegato che le restrizioni hanno colpito duramente il settore dei giocattoli, anche a causa delle limitazioni alla vendita nei supermercati e dell’aumento dei costi di trasporto: «Ad alcune aziende ha fatto bene, a noi ci ha distrutti: le leggi strane e stupide di quel tempo impedivano di vendere i giocattoli nei supermercati, assurdo. Abbiamo chiuso 400 punti vendita di giocheria e poi, sui trasporti, c’è stata speculazione: la spedizione a container è passata da 2.000 a 18.000 euro».

Oggi il gruppo è impegnato in una nuova fase. L’imprenditore ha confermato di aver raggiunto un accordo per la cessione di una parte importante dell’azienda: «Ho firmato l’accordo per cedere una parte dell’azienda, un asset importante che si chiama Famosa, al gruppo cinese Superhisen. Per il resto ci sarà una specie di asta».

I 160 milioni investiti nel Genoa

Preziosi è tornato anche sulla sua lunga esperienza nel mondo del calcio. Dopo le avventure con Saronno e Como, nel 2003 ha acquisito il Genoa, che ai tempi militava in Serie C1. L’operazione iniziale gli è costata 700mila euro in contanti, ai quali si aggiungevano però i debiti del club: «Settecentomila euro cash, però mi prendo anche i 26 milioni di debiti».

L’investimento è indubbiamente cresciuto nel corso degli anni. Alla domanda su quanto abbia speso complessivamente durante i suoi 18 anni alla guida del Grifone, Preziosi ha risposto: «Difficile fare un calcolo, ma credo 150, 160 milioni. Tutti a perdere».