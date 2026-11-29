Il futuro degli stadi italiani, le opportunità offerte da EURO 2032 e il ruolo delle infrastrutture sportive nella crescita economica dei club. Sono alcuni dei temi al centro dell’intervista realizzata da Calcio e Finanza a Eleni Stefania Kalapoda, architetta e urban designer con sede a New York, specializzata nella progettazione di impianti sportivi, strutture per l’intrattenimento e l’ospitalità.

Nel corso della sua carriera, Kalapoda ha collaborato con il team del Renzo Piano Building Workshop al progetto dello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center e ha lavorato presso Foster + Partners, lo studio incaricato insieme a MANICA di progettare il nuovo Generali Stadium di Inter e Milan.

Membro dell’Autodesk University Advisory Council e già componente di giurie di prestigiosi premi internazionali di architettura, in questa intervista l’architetta ha approfondito le prospettive di sviluppo degli stadi italiani, soffermandosi sui progetti di Milano e Roma, sulla necessità di attrarre investimenti privati e sui nuovi modelli di gestione degli impianti, capaci di generare ricavi anche al di fuori dei giorni di gara.