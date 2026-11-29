Il Napoli cerca continuità al Mapei Stadium dopo l’1-0 sul Torino. La squadra di Massimiliano Allegri, ottava con 18 punti, fa visita a un Sassuolo che ha perso le ultime sei partite di campionato. I neroverdi sono a quota otto e, dopo il ko con il Genoa all’esordio di Roberto D’Aversa in panchina, cercano punti per risalire dalla zona retrocessione. Un’altra sconfitta eguaglierebbe la peggior serie del club in Serie A, le sette di fila del 2013/14.
Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming? La partita della 13ª giornata di Serie A Enilive si gioca domenica 29 novembre alle 15.00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. È il primo turno di campionato con le offerte del Black Friday 2026 già attive.
Sassuolo-Napoli con il Black Friday di DAZN: tutte le offerte e i prezzi
Fino a lunedì 7 dicembre, DAZN propone sconti fino al 50% sui cinque piani annuali con pagamento in 12 rate mensili. Le offerte sono riservate ai nuovi clienti e agli ex abbonati senza un piano attivo. I prezzi partono da 7,99 euro al mese con Sports. Per vedere Sassuolo-Napoli e tutte le altre partite di Serie A, il piano DAZN Full passa da 36,99 a 19,99 euro al mese, con un risparmio di 204 euro nei primi 12 mesi.
|Piano
|Prezzo ordinario
|Prezzo Black Friday
|Sconto
|Sports
|11,99 €/mese
|7,99 €/mese
|33%
|Goal
|13,99 €/mese
|9,99 €/mese
|29%
|MyClubPass
|29,99 €/mese
|14,99 €/mese
|50%
|Full
|36,99 €/mese
|19,99 €/mese
|46%
|Family
|61,99 €/mese
|39,99 €/mese
|35%
I prezzi scontati si applicano alle prime 12 rate mensili dell’abbonamento annuale. La partita è inclusa nei piani Full e Family e in MyClubPass per chi sceglie il Sassuolo o il Napoli.
DAZN lancia le offerte per il Black Friday: sconti fino al 50% su tutti i pacchetti
Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV
Sassuolo-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN domenica 29 novembre alle 15.00. Gli abbonati potranno seguire l’incontro sul televisore tramite l’app di DAZN sulle smart TV compatibili o utilizzando un dispositivo supportato collegato alla TV.
Dove vedere Sassuolo-Napoli in streaming
La partita sarà visibile in streaming su DAZN. Da computer si potrà accedere alla diretta sul sito della piattaforma, mentre su smartphone e tablet sarà disponibile tramite app. Per avviare la visione serve un account con un abbonamento che includa l’incontro. Tuttosport
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Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming gratis
La diretta integrale di Sassuolo-Napoli non è disponibile gratis. Per seguire la partita in TV o in streaming occorre un abbonamento DAZN che includa la gara.
Sassuolo-Napoli, quando si gioca
Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre 2026 alle 15.00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita è valida per la 13ª giornata della Serie A Enilive 2026/27.
Sassuolo-Napoli – Serie A 2026/27
- Data · Domenica 29 novembre 2026
- Orario · 15.00
- Stadio · Mapei Stadium, Reggio Emilia
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- Streaming · DAZN (Clicca qui per la promo Black Friday)
- Diretta gratis · Non disponibile