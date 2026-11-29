Il Napoli cerca continuità al Mapei Stadium dopo l’1-0 sul Torino. La squadra di Massimiliano Allegri, ottava con 18 punti, fa visita a un Sassuolo che ha perso le ultime sei partite di campionato. I neroverdi sono a quota otto e, dopo il ko con il Genoa all’esordio di Roberto D’Aversa in panchina, cercano punti per risalire dalla zona retrocessione. Un’altra sconfitta eguaglierebbe la peggior serie del club in Serie A, le sette di fila del 2013/14.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streaming? La partita della 13ª giornata di Serie A Enilive si gioca domenica 29 novembre alle 15.00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. È il primo turno di campionato con le offerte del Black Friday 2026 già attive.