Ma dove vedere Roma-Monza in tv e streaming ? La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sky, con la possibilità per gli abbonati di seguire l’incontro in streaming attraverso Sky Go. La sfida rientra infatti tra i tre incontri per giornata di Serie A trasmessi dalla pay-TV satellitare.

I giallorossi di Gasperini, secondi in classifica con 30 punti, vogliono proseguire la propria corsa in campionato e mettere pressione ai rivali della Lazio. La Roma arriva alla sfida dopo quattro vittorie consecutive e ancora imbattuta in Serie A. Dall’altra parte, il Monza di Ivan Juric , quattordicesimo con 10 punti, cerca continuità dopo il successo per 3-0 contro la Fiorentina

La tredicesima giornata della Serie A 2026/27 continua domenica 29 novembre con la sfida tra Roma e Monza , in programma allo Stadio Olimpico di Roma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 .

Roma Monza dove vederla in TV – La diretta su Sky Sport e Sky Go

Roma-Monza sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, nell’ambito dell’offerta dedicata alla Serie A per la stagione 2026/27. In particolare, l’incontro sarà disponibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Per seguire la partita sarà necessario disporre di un abbonamento Sky con il pacchetto Calcio.

La gara potrà essere vista comodamente sul televisore attraverso il decoder Sky, con la possibilità di usufruire della trasmissione in 4K sui dispositivi compatibili.

Per chi preferisce seguire la partita attraverso internet, Roma-Monza sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che permette agli abbonati Sky di guardare i contenuti inclusi nel proprio abbonamento anche lontano dal televisore.

Attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer compatibili, sarà possibile assistere alla sfida collegandosi con le proprie credenziali Sky e selezionando il canale che trasmette l’incontro. La diretta streaming consentirà dunque di seguire la Roma e il Monza anche in mobilità, utilizzando una connessione internet e un dispositivo supportato.

Serie A 2026/27, l’offerta di Sky Sport

Anche nella stagione 2026/27, Sky trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A, in base all’accordo sui diritti audiovisivi valido fino al termine della stagione 2028/29. L’offerta comprende complessivamente 114 incontri stagionali, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato e quattro scontri diretti tra le principali squadre della Serie A.

La programmazione è arricchita da approfondimenti, analisi, interviste e highlights, con una copertura editoriale dedicata alle protagoniste del campionato italiano. Per gli abbonati, la visione in mobilità è garantita anche dal servizio Sky Go.