Dove vedere la finale di Coppa Davis 2026? Italia e Spagna si giocano il titolo oggi, domenica 29 novembre, dalle ore 15 alla BolognaFiere Arena. La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e SuperTennis, con la possibilità di seguirla anche in streaming gratuito.
È la rivincita della finale dello scorso anno. L’Italia di Filippo Volandri va a caccia del quarto titolo consecutivo, il quinto della sua storia, dopo aver battuto 2-1 la Repubblica Ceca in semifinale grazie al doppio vinto da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. La Spagna di David Ferrer si è qualificata con un 2-0 sulla Gran Bretagna, firmato da Rafael Jodar e Carlos Alcaraz.
Dove vedere Italia-Spagna in TV e streaming gratis
La finale di Coppa Davis 2026 sarà visibile su Rai 1 e su SuperTennis, al canale 64 del digitale terrestre. In streaming, la diretta sarà disponibile su RaiPlay, sul sito di SuperTennis e su SuperTennis+.
Rai 1 e SuperTennis avevano già trasmesso la semifinale degli azzurri. Il doppio decisivo contro la Repubblica Ceca ha raccolto in media 2,27 milioni di spettatori su Rai 1 e 535 mila su SuperTennis, per uno share complessivo del 15,85%.
Italia-Spagna, orario e programma della finale
- Lorenzo Musetti–Rafael Jodar – ore 15.00
- Flavio Cobolli–Carlos Alcaraz – a seguire
- Doppio – A seguire, se necessario