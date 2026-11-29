Dove vedere la finale di Coppa Davis 2026? Italia e Spagna si giocano il titolo oggi, domenica 29 novembre, dalle ore 15 alla BolognaFiere Arena. La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 e SuperTennis, con la possibilità di seguirla anche in streaming gratuito.

È la rivincita della finale dello scorso anno. L’Italia di Filippo Volandri va a caccia del quarto titolo consecutivo, il quinto della sua storia, dopo aver battuto 2-1 la Repubblica Ceca in semifinale grazie al doppio vinto da Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. La Spagna di David Ferrer si è qualificata con un 2-0 sulla Gran Bretagna, firmato da Rafael Jodar e Carlos Alcaraz.