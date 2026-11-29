Cinque punti separano Como e Juventus alla vigilia dello scontro diretto del Sinigaglia. Il Como di Cesc Fàbregas, quinto a quota 26, ha battuto il Cagliari nell’ultimo turno e con una vittoria salirebbe a +8 sui bianconeri. La squadra di Luciano Spalletti, sesta con 21 punti e reduce dal 4-0 sul Venezia, può invece ridurre il distacco a due. Lo scorso campionato il Como ha vinto entrambi i confronti con la Juventus, sempre per 2-0.

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