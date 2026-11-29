Cinque punti separano Como e Juventus alla vigilia dello scontro diretto del Sinigaglia. Il Como di Cesc Fàbregas, quinto a quota 26, ha battuto il Cagliari nell’ultimo turno e con una vittoria salirebbe a +8 sui bianconeri. La squadra di Luciano Spalletti, sesta con 21 punti e reduce dal 4-0 sul Venezia, può invece ridurre il distacco a due. Lo scorso campionato il Como ha vinto entrambi i confronti con la Juventus, sempre per 2-0.
Dove vedere Como-Juventus in TV e streaming? Il posticipo domenicale della 13ª giornata di Serie A Enilive si gioca domenica 29 novembre alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, nel primo weekend di campionato con le offerte del Black Friday 2026 già attive.
Como-Juventus con il Black Friday di DAZN: tutte le offerte e i prezzi
Fino a lunedì 7 dicembre, DAZN propone sconti fino al 50% sui cinque piani annuali con pagamento in 12 rate mensili. La promozione è riservata ai nuovi clienti e agli ex abbonati senza un piano attivo. Per vedere Como-Juventus e tutte le altre partite della Serie A, il piano DAZN Full scende da 36,99 a 19,99 euro al mese, con un risparmio di 204 euro nei primi 12 mesi.
|Piano
|Prezzo ordinario
|Prezzo Black Friday
|Sconto
|Sports
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|Goal
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|9,99 €/mese
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|MyClubPass
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DAZN lancia le offerte per il Black Friday: sconti fino al 50% su tutti i pacchetti
Dove vedere Como-Juventus in TV
Como-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN domenica 29 novembre alle 20.45. Gli abbonati potranno seguire la partita tramite l’app DAZN sulle smart TV compatibili o su un dispositivo supportato collegato al televisore.
Dove vedere Como-Juventus in streaming
Como-Juventus sarà visibile in streaming su DAZN. Da computer si potrà seguire l’incontro sul sito della piattaforma, mentre su smartphone e tablet la diretta sarà disponibile tramite app. Per accedere serve un account con un abbonamento che includa la partita.
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Dove vedere Como-Juventus in TV e streaming gratis
La diretta integrale di Como-Juventus non è disponibile gratis. Per seguire i 90 minuti in TV o in streaming serve un abbonamento DAZN che includa l’incontro. Fluxedio
Como-Juventus, quando si gioca
Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 novembre 2026 alle 20.45, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita è valida per la 13ª giornata della Serie A Enilive 2026/27.
Como-Juventus – Serie A 2026/27
- Data · Domenica 29 novembre 2026
- Orario · 20.45
- Stadio · Giuseppe Sinigaglia, Como
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- Diretta gratis · Non disponibile