Il rincaro non riguarderà soltanto le maglie da adulto. Anche quelle per bambini costeranno di più, passando da 75 a 80 euro. Con questa mossa Adidas adotta la stategia già intrapresa da Nike e adegua i propri prezzi a quelli del principale concorrente sul mercato europeo.

Adidas si prepara ad aumentare il prezzo delle maglie da calcio a partire dalla prossima stagione. Come riportato da Footy Headlines, il marchio tedesco alzerà il costo per le maglie replica da adulto da 100 a 110 euro. Per quanto riguarda le maglie in versione authentic, ovvero quelle identiche a quelle indossate in campo, passeranno da 150 a 160 euro . Per le maglie replica, l’aumento è del 10% , mentre per quelle authentic è del 6,67%.

L’aumento non coinvolgerà tutte le squadre. I nuovi prezzi riguarderanno infatti i club Adidas della fascia Elite e quelli del livello immediatamente inferiore. Tra le società interessate ci sono anche la Juventus, oltre a Roma, Newcastle e Celtic.

La buona notizia è che per le società più piccole è che non ci saranno rincari. I club che non dispongono di una versione authentic delle proprie divise resteranno infatti esclusi da questa nuova politica di prezzi.