Nuovo passo avanti per il progetto di ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris a Genova. Come riportato da Il Secolo XIX, il Comune ha nominato la commissione giudicatrice che dovrà scegliere il soggetto incaricato di effettuare le verifiche tecniche sul progetto presentato da Genoa e Sampdoria e firmato Hembert Peñaranda, ovvero l’architetto di Officina Architetti.

Il bando per l’affidamento del servizio è scaduto ieri mattina alle ore 10 ed entro una decina di giorni dovrebbe arrivare il conferimento dell’incarico. L’obiettivo è arrivare alla presentazione del bando per i lavori entro l’inizio di gennaio 2027, per arrivare all’aggiudicazione e alla consegna dei lavori entro il 31 marzo 2027.