Nuovo passo avanti per il progetto di ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris a Genova. Come riportato da Il Secolo XIX, il Comune ha nominato la commissione giudicatrice che dovrà scegliere il soggetto incaricato di effettuare le verifiche tecniche sul progetto presentato da Genoa e Sampdoria e firmato Hembert Peñaranda, ovvero l’architetto di Officina Architetti.
Il bando per l’affidamento del servizio è scaduto ieri mattina alle ore 10 ed entro una decina di giorni dovrebbe arrivare il conferimento dell’incarico. L’obiettivo è arrivare alla presentazione del bando per i lavori entro l’inizio di gennaio 2027, per arrivare all’aggiudicazione e alla consegna dei lavori entro il 31 marzo 2027.
L’accelerazione del Comune di Genova sul progetto di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris è legata anche alla candidatura dell’impianto per ospitare le partite degli Europei 2032, toreno che l’Italia ospiterà assieme alla Turchia. La FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di Euro 2032. Tra le città in corsa c’è anche Genova.
Ie novità sulla struttura
Il progetto di riqualificazione punta a trasformare il Ferraris in uno stadio più moderno e multifunzionale, mantenendo circa il 90% della struttura attuale. L’intervento prevede l’adeguamento agli standard UEFA di categoria 4, sempre in vista di Euro 2032, e una nuova organizzazione degli spazi e degli accessi.
La capienza passerà dagli attuali 33.308 a 31.665 posti, mentre aumenteranno i servizi per gli spettatori, gli spazi commerciali e le aree dedicate all’hospitality. Previsti anche nuovi ristoranti, sale riunioni e spazi coworking, con l’obiettivo di rendere lo stadio un punto di riferimento per il quartiere anche nei giorni senza partite.