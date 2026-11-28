Il Palmeiras conquista la Copa Libertadores 2026 e mette in bacheca il quarto trofeo della propria storia. I brasiliani hanno battuto 1-0 l’Estudiantes nella finale disputata allo stadio Centenario di Montevideo, in Uruguay, tornando a vincere la competizione dopo i successi del 1999, 2020 e 2021.

A decidere la sfida è stato Ramon Sosa. L’attaccante paraguayano ha sbloccato il risultato al 52esimo minuto con un tiro al volo da pochi metri firmando l’unica rete della partita. Dopo il vantaggio brasiliano, la squadra argentina ha provato a cambiare passo costringendo il portiere Carlos Miguel a diversi interventi decisivi. Il Palmeiras è però riuscito a gestire il risultato fino al fischio finale, assicurandosi il trofeo.

Il Palmeiras può anche festeggiare sul piano economico. La vittoria della Copa Libertadores porta infatti nelle casse del club brasiliano un premio importante, a cui si aggiungono i compensi ottenuti nel corso del torneo.