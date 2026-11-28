Platini sarà quindi ospite del presidente della Sanremese. Come riportato da Sanremo News, è stato infatti proprio Christian Karembeu ad invitare l’ex fuoriclasse francese. La partita rappresenta un appuntamento di prestigio per il club ligure, pronto ad accogliere sugli spalti dello stadio Comunale una delle figure più importanti della storia del calcio internazionale.

Michel Platini sarà a Sanremo domani domenica 29 novembre per assistere alla sfida tra Sanremese e Lascaris . La presenza dell’ex presidente UEFA è stata ufficializzata dalla società biancazzurra, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Nel corso della sua carriera da calciatore, Platini ha conquistato tre Palloni d’Oro consecutivi, dal 1983 al 1985, oltre a un Campionato Europeo con la Francia nel 1984. Dopo aver lasciato il calcio giocato, ha ricoperto il ruolo di presidente della UEFA dal 2007 al 2015.

La partita tra Sanremese e Lascaris, valida per la 14ª giornata del Girone A di Serie D, è in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio Comunale di Sanremo. La società ha invitato tifosi e cittadini a partecipare numerosi, anche per riservare una calorosa accoglienza all’ospite d’eccezione.