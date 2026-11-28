Giovanni Malagò racconta i mesi che lo hanno portato alla candidatura per la presidenza della FIGC e le difficoltà incontrate lungo il percorso. L’ex presidente del CONI, che il prossimo 14 dicembre sfiderà Adriano Galliani per la guida della Federcalcio , ha parlato della corsa elettorale in un’intervista rilasciata a La Stampa, in occasione dell’evento « La Stampa per voi» al Museo nazionale dell’automobile di Torino.

Malagò sulla candidatura alla FIGC

L’ex numero uno del CONI ha ammesso che l’esperienza maturata durante questa campagna elettorale gli ha permesso di conoscere meglio alcune dinamiche del mondo del calcio. Alla domanda se fosse pentito di aver accettato la candidatura, ha risposto: «No, però aveva ragione mio padre: per quanto una persona possa essere capace e preparata, l’esperienza è sempre fondamentale. Forse anche l’esperienza su certi contesti e certe persone aiuta».

Malagò ha poi ripercorso i cinque mesi trascorsi tra le questioni legate al tesseramento e ha spieganto come inizialmente avesse anche rifiutato la proposta di candidarsi: «In cinque mesi ho vissuto una situazione incomprensibile, tutta molto italiana: dalla vicenda del tesseramento al pantouflage (ovvero il passaggio da un incarico pubblico a uno privato), che l’Anticorruzione ha smontato perché la nomina passa da elezioni. Forse, a mente lucida, avrei dovuto fare altre riflessioni. Ho detto due no ad aprile perché ero sfinito dopo Milano-Cortina, ma alla terza volta ho detto di sì».

A sorprendere l’ex presidente del CONI è stato soprattutto il cambiamento degli equilibri in vista delle elezioni. Dopo il 70% ottenuto a giugno, Malagò pensava infatti di poter affrontare la corsa senza avversari. La situazione è però cambiata quando è arrivata la candidatura di Galliani, sostenuta anche da alcune componenti che inizialmente avevano appoggiato proprio lui.

«E regaliamo 200 mila euro per le nuove elezioni. Pensavo di correre da solo visto il 70% di giugno e dopo aver fatto qualcosa di buono. Mi ritrovo, invece, Galliani supportato da quelli che mi hanno candidato ad aprile…».