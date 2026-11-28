Giovanni Malagò racconta i mesi che lo hanno portato alla candidatura per la presidenza della FIGC e le difficoltà incontrate lungo il percorso. L’ex presidente del CONI, che il prossimo 14 dicembre sfiderà Adriano Galliani per la guida della Federcalcio, ha parlato della corsa elettorale in un’intervista rilasciata a La Stampa, in occasione dell’evento «La Stampa per voi» al Museo nazionale dell’automobile di Torino.
Malagò non nasconde le difficoltà vissute negli ultimi mesi, ma non rinnega la decisione di candidarsi. «Sto vivendo una via crucis», ha raccontato tornando anche sulle aspettative iniziali e sulla sorpresa per la discesa in campo di Galliani.
Malagò sulla candidatura alla FIGC
L’ex numero uno del CONI ha ammesso che l’esperienza maturata durante questa campagna elettorale gli ha permesso di conoscere meglio alcune dinamiche del mondo del calcio. Alla domanda se fosse pentito di aver accettato la candidatura, ha risposto: «No, però aveva ragione mio padre: per quanto una persona possa essere capace e preparata, l’esperienza è sempre fondamentale. Forse anche l’esperienza su certi contesti e certe persone aiuta».
Malagò ha poi ripercorso i cinque mesi trascorsi tra le questioni legate al tesseramento e ha spieganto come inizialmente avesse anche rifiutato la proposta di candidarsi: «In cinque mesi ho vissuto una situazione incomprensibile, tutta molto italiana: dalla vicenda del tesseramento al pantouflage (ovvero il passaggio da un incarico pubblico a uno privato), che l’Anticorruzione ha smontato perché la nomina passa da elezioni. Forse, a mente lucida, avrei dovuto fare altre riflessioni. Ho detto due no ad aprile perché ero sfinito dopo Milano-Cortina, ma alla terza volta ho detto di sì».
A sorprendere l’ex presidente del CONI è stato soprattutto il cambiamento degli equilibri in vista delle elezioni. Dopo il 70% ottenuto a giugno, Malagò pensava infatti di poter affrontare la corsa senza avversari. La situazione è però cambiata quando è arrivata la candidatura di Galliani, sostenuta anche da alcune componenti che inizialmente avevano appoggiato proprio lui.
«E regaliamo 200 mila euro per le nuove elezioni. Pensavo di correre da solo visto il 70% di giugno e dopo aver fatto qualcosa di buono. Mi ritrovo, invece, Galliani supportato da quelli che mi hanno candidato ad aprile…».
Il confronto con Galliani in vista del 14 dicembre
Malagò ha ricostruito anche come ha appreso della candidatura di Galliani. A informarlo era stato Giuseppe Marotta, prima che lo stesso Malagò contattasse direttamente l’ex dirigente del Milan.
«No, la candidatura me l’ha annunciata Marotta. Poi ho chiamato io Adriano e gli ho detto con franchezza: ma veramente? Non ci posso credere. In quel momento pensavano di avere la candidatura della Serie A, poi sono andati da un’altra parte: la famosa conversione a U».
Nonostante le tensioni iniziali e il ricorso successivamente ritirato da Galliani, Malagò considera la competizione elettorale corretta: «Non credo che ci possa essere una competizione che sia più elegante e pulita di questa sotto tutti i punti di vista. Non ci sono problemi».
In vista del voto del 14 dicembre, l’obiettivo è comunque quello di lasciare una Federazione in una condizione migliore: «Migliore. Senza ulteriori conflittualità, con capacità di continuare a lavorare. Sotto il profilo del buon senso il concetto è molto chiaro, poi sugli aspetti elettorali ognuno è padrone di pensare come crede».
Stadi, giovani e sostenibilità: il programma elettorale di Malagò per la FIGC
Malagò sulle risorse per il calcio dilettantistico e la nazionale di Mancini
Tra gli argomenti affrontati anche la questione delle risorse destinate calcio femminile e ai settori giovanili dilettantistici. L’obiettivo della LND è ora ottenere l’assegnazione strutturale di un ulteriore 1% delle risorse derivanti dalla distribuzione dei proventi dei diritti televisivi, così da garantire continuità agli interventi a sostegno del calcio dilettantistico anche negli esercizi futuri.
Malagò ha riconosciuto il lavoro del ministro per lo Sport Andrea Abodi per la soluzione della vicenda: «Abbiamo evitato una guerra tra poveri. Abodi ha detto che avrebbe sistemato la vicenda e ora è tornato a casa quell’1% che si può dare al calcio di base senza togliere i soldi per il calcio femminile».
Infine sulla Nazionale e sul lavoro del ct Roberto Mancini, Malagò ha ricordato la decisone di affidargli la guida degli azzurri: «Gli auguro di continuare a fare così bene. Credo che quella di Mancini sia una scommessa vinta, ma io non avevo dubbi che fosse la persona giusta. Ho ascoltato tutti e gli azzurri volevano Mancini, poi un presidente tira le somme e ci mette la faccia».
Tema attuale anche quello della valorizzazione dei giovani, sul quale Malagò ha sottolineato la necessità di continuare a investire sulle nuove generazioni: «Non c’è altra strada, però bisogna lavorarci con conoscenza e competenza. In tanti ne parlano, ma in pochi mesi noi l’abbiamo applicato e anche bene. Mancini conosce il valore dei giovani e penso al lancio di Kayode, Doumbia, Romano o Koleosho. Abbiamo fatto un bel girone di Nations, al netto delle due partite con il Belgio, schierando una squadra dall’età media bassa. C’è luce in fondo al tunnel».