Il professore e avvocato di Corte di Cassazione Massimiliano Atelli è da oltre un anno alla guida della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita con il decreto-legge n. 71 del 31 maggio 2024 su impulso del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. L’organismo è operativo dal 1° ottobre 2025 raccogliendo nei fatti l’eredità della Covisoc nel calcio e della Comtec nella pallacanestro, e ha il compito di vigilare sulla regolarità della gestione economica e finanziaria delle società professionistiche, sul mantenimento degli equilibri di bilancio e sul rispetto dei principi di corretta gestione, anche a tutela dell’equa competizione.

Docente ordinario di Diritto dell’economia presso l’Universitas Mercatorum di Roma e avvocato cassazionista, Atelli vanta una lunga esperienza e un curriculum di assoluto livello in ambito giuridico e istituzionale. Magistrato della Corte dei conti per 22 anni, nel corso della sua carriera è stato componente del Collegio giudicante della Presidenza della Repubblica e capo di gabinetto di tre ministri in altrettanti governi, tra cui quello dello stesso Abodi. Ha inoltre presieduto le commissioni ministeriali per la valutazione di impatto ambientale, sia quella nazionale sia quella dedicata ai progetti PNRR-PNIEC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, ndr), e ha ricoperto incarichi nei consigli di amministrazione dell’Università La Sapienza di Roma e della Fondazione Bambino Gesù Onlus.

A poco più di un anno dall’avvio delle attività della Commissione e a due mesi dalla presentazione della prima Relazione Annuale del nuovo ente, Calcio e Finanza ha avuto l’onore e il piacere di intervistare Atelli per tracciare un bilancio del lavoro svolto dall’organismo e approfondire le principali questioni che riguardano la sostenibilità economico-finanziaria del calcio professionistico italiano. Dai rapporti con la FIGC e con i club alle criticità del sistema dei controlli, dalle norme che disciplinano il calciomercato alle nuove competenze in materia di antiriciclaggio, fino ai confini dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e alle prospettive di collaborazione con le altre autorità di vigilanza europee.