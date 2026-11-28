La Lazio difende il primo posto in classifica all’Olimpico Grande Torino. La squadra di Gennaro Gattuso arriva alla sfida con 32 punti, senza sconfitte e con il miglior rendimento esterno della Serie A: cinque vittorie e un pareggio in sei trasferte. Il Torino, reduce dall’1-0 subito a Napoli, cerca un successo che manca da quattro giornate. L’ultimo è arrivato in casa, il 23 ottobre, con il 3-2 sul Monza. Dove vedere Torino-Lazio in TV e streaming? La partita si gioca sabato 28 novembre alle 18.00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, nel primo weekend di Serie A con le offerte del Black Friday 2026 già attive.

Torino-Lazio con il Black Friday di DAZN: tutte le offerte e i prezzi Fino a lunedì 7 dicembre, DAZN propone sconti fino al 50% sui cinque piani annuali con pagamento in 12 rate mensili. La promozione è riservata ai nuovi clienti e agli ex abbonati senza un piano attivo. Le tariffe partono da 7,99 euro al mese con Sports. Per seguire Torino-Lazio e tutte le altre partite di Serie A, il piano DAZN Full scende da 36,99 a 19,99 euro al mese, con un risparmio di 204 euro nei primi 12 mesi. Piano Prezzo ordinario Prezzo Black Friday Sconto Sports 11,99 €/mese 7,99 €/mese 33% Goal 13,99 €/mese 9,99 €/mese 29% MyClubPass 29,99 €/mese 14,99 €/mese 50% Full 36,99 €/mese 19,99 €/mese 46% Family 61,99 €/mese 39,99 €/mese 35% I prezzi promozionali valgono per tutte le prime 12 rate mensili dell’abbonamento annuale. Torino-Lazio è inclusa in Full e Family e in MyClubPass per chi sceglie il Torino o la Lazio. Il pacchetto base di Goal copre le tre gare di giornata in co-esclusiva, mentre Sports è dedicato agli altri sport.