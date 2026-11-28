La Lazio difende il primo posto in classifica all’Olimpico Grande Torino. La squadra di Gennaro Gattuso arriva alla sfida con 32 punti, senza sconfitte e con il miglior rendimento esterno della Serie A: cinque vittorie e un pareggio in sei trasferte. Il Torino, reduce dall’1-0 subito a Napoli, cerca un successo che manca da quattro giornate. L’ultimo è arrivato in casa, il 23 ottobre, con il 3-2 sul Monza.
Dove vedere Torino-Lazio in TV e streaming? La partita si gioca sabato 28 novembre alle 18.00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, nel primo weekend di Serie A con le offerte del Black Friday 2026 già attive.
Torino-Lazio con il Black Friday di DAZN: tutte le offerte e i prezzi
Fino a lunedì 7 dicembre, DAZN propone sconti fino al 50% sui cinque piani annuali con pagamento in 12 rate mensili. La promozione è riservata ai nuovi clienti e agli ex abbonati senza un piano attivo. Le tariffe partono da 7,99 euro al mese con Sports. Per seguire Torino-Lazio e tutte le altre partite di Serie A, il piano DAZN Full scende da 36,99 a 19,99 euro al mese, con un risparmio di 204 euro nei primi 12 mesi.
|Piano
|Prezzo ordinario
|Prezzo Black Friday
|Sconto
|Sports
|11,99 €/mese
|7,99 €/mese
|33%
|Goal
|13,99 €/mese
|9,99 €/mese
|29%
|MyClubPass
|29,99 €/mese
|14,99 €/mese
|50%
|Full
|36,99 €/mese
|19,99 €/mese
|46%
|Family
|61,99 €/mese
|39,99 €/mese
|35%
I prezzi promozionali valgono per tutte le prime 12 rate mensili dell’abbonamento annuale. Torino-Lazio è inclusa in Full e Family e in MyClubPass per chi sceglie il Torino o la Lazio. Il pacchetto base di Goal copre le tre gare di giornata in co-esclusiva, mentre Sports è dedicato agli altri sport.
DAZN lancia le offerte per il Black Friday: sconti fino al 50% su tutti i pacchetti
Dove vedere Torino-Lazio in TV
Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN sabato 28 novembre alle 18.00. Gli abbonati potranno vedere la partita sul televisore tramite l’app di DAZN sulle smart TV compatibili o utilizzando un dispositivo supportato collegato alla TV.
Dove vedere Torino-Lazio in streaming
Torino-Lazio sarà visibile in streaming su DAZN. Da computer si potrà seguire la partita sul sito della piattaforma, mentre su smartphone e tablet sarà disponibile tramite l’app. Per accedere alla diretta serve un account con un abbonamento che includa l’incontro.
Dove vedere Torino-Lazio in TV e streaming gratis
La diretta integrale di Torino-Lazio non è disponibile gratis. Per seguire la partita in TV o in streaming occorre un abbonamento DAZN che includa la gara.
Torino-Lazio, quando si gioca
Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 novembre 2026 alle 18.00, allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita è valida per la 13ª giornata della Serie A Enilive 2026/27.
Torino-Lazio – Serie A 2026/27
- Data · Sabato 28 novembre 2026
- Orario · 18.00
- Stadio · Olimpico Grande Torino, Torino
- Diretta TV · DAZN (Clicca qui per la promo Black Friday)
- Streaming · DAZN (Clicca qui per la promo Black Friday)
- Diretta gratis · Non disponibile