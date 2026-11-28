Vincitore nel 1999, 2020 e 2021, il Palmeiras va a caccia del quarto titolo nella storia della competizione, con l’obiettivo di diventare una delle squadre brasiliane più vincenti del torneo. L’Estudiantes , invece, punta al quinto successo nella competizione, dopo i trionfi del 1968, 1969, 1970 e 2009.

Palmeiras-Estudiantes, dove vedere la finale di Copa Libertadores in tv e streaming

La finale tra Palmeiras ed Estudiantes sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Como TV. La piattaforma offre la possibilità di seguire l’incontro attraverso i propri canali e dispositivi compatibili. Como TV è disponibile attraverso il sito e la relativa piattaforma, accessibile da computer, smartphone, tablet e Smart TV compatibili.

La piattaforma streaming a pagamento, manda in onda le migliori partite dei campionati esteri, e tra le scelte di questo weekend c’è anche l’attesa finale tra Palmeiras e Estudiantes.

Palmeiras-Estudiantes, dove vedere la finale gratis

La finale di Copa Libertadores tra Palmeiras ed Estudiantes non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Per seguire la partita in diretta sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Como TV, che detiene i diritti per la trasmissione dell’incontro.

Come vedere Como TV? L’accesso ai contenuti live

Non solo calcio: su Como TV tornano anche gli sport da combattimento, con il live dei Cage Warriors da Roma e nuovi incontri di boxe, per un palinsesto variegato. Godere dei contenuti di Como TV è semplice, basta iscriversi gratuitamente alla piattaforma e sarà possibile accedere alle dirette di tutte le partite.