La 13ª giornata di Serie A Enilive prosegue sabato 28 novembre con Frosinone-Parma, in programma alle 15.00 allo stadio Benito Stirpe. Le due squadre arrivano da due sconfitte consecutive, ma per il Frosinone il ritorno in casa può fare la differenza. La squadra di Massimiliano Alvini ha vinto le ultime cinque gare interne e ha conquistato allo Stirpe 15 dei suoi 20 punti. Il Parma di Alberto Gilardino, terzultimo a pari punti con il Sassuolo, cerca invece un risultato per uscire dalla zona retrocessione dopo il 5-1 subito contro la Roma.
Dove vedere Frosinone-Parma in TV e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. La sfida dello Stirpe si gioca nel primo weekend di Serie A con le offerte del Black Friday 2026 già attive.
Frosinone-Parma con il Black Friday di DAZN: tutte le offerte e i prezzi
Fino a lunedì 7 dicembre, DAZN propone sconti fino al 50% sui cinque piani annuali con pagamento in 12 rate mensili. La promozione è riservata ai nuovi clienti e agli ex abbonati senza un piano attivo. Le tariffe partono da 7,99 euro al mese con Sports. Per seguire Frosinone-Parma e tutte le altre partite di Serie A, il piano DAZN Full scende da 36,99 a 19,99 euro al mese, con un risparmio di 204 euro nei primi 12 mesi.
|Piano
|Prezzo ordinario
|Prezzo Black Friday
|Sconto
|Sports
|11,99 €/mese
|7,99 €/mese
|33%
|Goal
|13,99 €/mese
|9,99 €/mese
|29%
|MyClubPass
|29,99 €/mese
|14,99 €/mese
|50%
|Full
|36,99 €/mese
|19,99 €/mese
|46%
|Family
|61,99 €/mese
|39,99 €/mese
|35%
Tutti i prezzi si riferiscono ai piani annuali con pagamento dilazionato in dodici rate mensili. Non si tratta quindi di abbonamenti mensili senza vincoli, ma di formule che prevedono un impegno contrattuale di dodici mesi.
DAZN lancia le offerte per il Black Friday: sconti fino al 50% su tutti i pacchetti
Dove vedere Frosinone-Parma in TV
Frosinone-Parma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN sabato 28 novembre alle 15.00. Gli abbonati potranno seguire la partita sul televisore tramite l’app di DAZN sulle smart TV compatibili o attraverso un dispositivo supportato collegato alla TV.
Dove vedere Frosinone-Parma in streaming
Frosinone-Parma sarà visibile in streaming su DAZN. Da computer si potrà accedere alla diretta sul sito della piattaforma, mentre su smartphone e tablet si potrà seguire la gara tramite app. Per avviare la visione serve un account con un abbonamento che includa l’incontro.
Dove vedere Frosinone-Parma in TV e streaming gratis
La diretta integrale di Frosinone-Parma non è disponibile gratis. Per seguire la partita in TV o in streaming è necessario un abbonamento DAZN che includa la gara.
Frosinone-Parma, quando si gioca
Il calcio d’inizio è fissato per sabato 28 novembre 2026 alle 15.00, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La gara è valida per la 13ª giornata della Serie A Enilive 2026/27.
Frosinone-Parma – Serie A 2026/27
- Data · Sabato 28 novembre 2026
- Orario · 15.00
- Stadio · Benito Stirpe, Frosinone
- Diretta TV · DAZN (Clicca qui per la promo Black Friday)
- Streaming · DAZN (Clicca qui per la promo Black Friday)
- Diretta gratis · Non disponibile