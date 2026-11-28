La 13ª giornata di Serie A Enilive prosegue sabato 28 novembre con Frosinone-Parma, in programma alle 15.00 allo stadio Benito Stirpe. Le due squadre arrivano da due sconfitte consecutive, ma per il Frosinone il ritorno in casa può fare la differenza. La squadra di Massimiliano Alvini ha vinto le ultime cinque gare interne e ha conquistato allo Stirpe 15 dei suoi 20 punti. Il Parma di Alberto Gilardino, terzultimo a pari punti con il Sassuolo, cerca invece un risultato per uscire dalla zona retrocessione dopo il 5-1 subito contro la Roma.

Dove vedere Frosinone-Parma in TV e streaming? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. La sfida dello Stirpe si gioca nel primo weekend di Serie A con le offerte del Black Friday 2026 già attive.