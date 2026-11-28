Fino al 7 dicembre per vedere la Serie A 2026-2027 in streaming e in tv è possibile approfittare della promozione lanciata da DAZN per il Black Friday 2026. La piattaforma di streaming sportivo che detiene i diritti di trasmissione del campionato di calcio di Serie A (7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva per ogni turno) ha infatti previsto una promozione che consente di acquistare anche i pacchetti Full, Family e MyClubPass con tariffe ridotte per chi sottoscrive un piano annuale con pagamento dilazionato. Gli sconti saranno applicati per tutte le dodici mensilità previste dall’abbonamento. La promozione consentirà dunque di accedere ai contenuti sportivi della piattaforma a condizioni più vantaggiose rispetto ai prezzi ordinari, con formule differenti in base alle competizioni che si intendono seguire e alle modalità di visione.

Nel dettaglio, ecco le offerte previste da DAZN per il Black Friday 2026, utilizzabili anche da chi non è ancora abbonato e intende vedere la Serie A 2026-2027 in streaming e in tv approfittando degli sconti: Piano Prezzo ordinario Prezzo Black Friday Sconto MyClubPass 29,99 €/mese 14,99 €/mese 50% Full 36,99 €/mese 19,99 €/mese 46% Family 61,99 €/mese 39,99 €/mese 35% La promozione consentirà dunque di accedere ai contenuti sportivi della piattaforma a condizioni più vantaggiose rispetto ai prezzi ordinari, con formule differenti in base alle competizioni che si intendono seguire e alle modalità di visione.

DAZN Full: cosa comprende il piano da 19,99 euro al mese Tra le offerte del Black Friday figura anche DAZN Full, il pacchetto che permette di accedere all’intero catalogo sportivo della piattaforma. Il prezzo promozionale sarà di 19,99 euro al mese per dodici mesi, rispetto ai 36,99 euro previsti ordinariamente. Il risparmio complessivo sarà dunque di 204 euro su base annua, pari a uno sconto di circa il 46%. Full comprende tutte le dieci partite di Serie A per ogni giornata, oltre all’intero campionato di Serie B, a LaLiga e alle altre competizioni calcistiche disponibili sulla piattaforma. L’abbonamento include inoltre i contenuti degli altri sport presenti nel catalogo DAZN, dal basket al volley, fino agli sport da combattimento e agli eventi trasmessi dai canali Eurosport. Sul fronte della visione, il pacchetto permette di registrare fino a sei dispositivi e di utilizzarne due contemporaneamente, a condizione che siano collegati alla stessa rete Internet domestica.

DAZN Family: cosa comprende il piano da 39,99 euro al mese Il quinto pacchetto coinvolto dalla promozione è DAZN Family, che sarà disponibile a 39,99 euro al mese per dodici mesi, rispetto al prezzo ordinario di 61,99 euro. Lo sconto consentirà un risparmio di 22 euro al mese, pari a 264 euro nell’arco dell’anno, il più elevato in valore assoluto tra i cinque piani interessati dalla promozione. Family comprende gli stessi contenuti sportivi di DAZN Full: tutte le partite della Serie A, la Serie B, LaLiga e il resto dell’offerta sportiva della piattaforma. Il pacchetto include inoltre HBO Max Base con pubblicità, il piano della piattaforma di streaming dedicata a film, serie televisive e contenuti di intrattenimento, che consente di accedere al catalogo HBO Max con interruzioni pubblicitarie. La differenza principale rispetto a DAZN Full, per quanto riguarda la fruizione degli eventi sportivi, è rappresentata dalle modalità di utilizzo dell’abbonamento. Con DAZN Family è infatti possibile vedere i contenuti sportivi su due dispositivi contemporaneamente anche se collegati a reti Internet differenti, nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dalla piattaforma.

DAZN MyClubPass: cosa comprende il piano da 14,99 euro al mese Lo sconto più elevato in termini percentuali riguarda DAZN MyClubPass, il pacchetto che permette di seguire tutte le partite di Serie A di una sola squadra. Per il Black Friday il prezzo scenderà da 29,99 a 14,99 euro al mese per dodici mesi, con una riduzione del 50%. Il risparmio complessivo sarà quindi pari a 180 euro nell’arco dell’anno. MyClubPass è pensato per i tifosi interessati a seguire esclusivamente la propria squadra del cuore, senza dover sottoscrivere un abbonamento che comprenda l’intero campionato. Il piano permette di vedere tutte le partite di Serie A del club selezionato, sia in casa sia in trasferta, comprese quelle trasmesse in esclusiva da DAZN. La squadra viene scelta al momento dell’attivazione e non può essere modificata durante il periodo contrattuale. Per quanto riguarda le modalità di visione, è consentito l’utilizzo contemporaneo di due dispositivi collegati alla stessa rete Internet domestica.