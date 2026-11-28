Secondo le stime, il patrimonio della famiglia Aponte con base a Ginevra, è compreso tra 39 e 40 miliardi di franchi svizzeri . Una cifra che permette agli armatori italiani di conquistare la vetta della graduatoria, superando così Gérard Wertheimer. L’erede della maison Chanel è sceso al quarto posto.

La famiglia Aponte , proprietaria del gruppo MSC , è al primo posto tra i più ricchi della Svizzera. Sul podio c’è anche Andrea Pignataro , fondatore di ION Group , che occupa la terza posizione. È quanto emerge dalla classifica annuale dei 3 00 maggiori patrimoni di Svizzera e Liechtenstein pubblicata dalla rivista economica svizzera Bilanz e ripresa da Il Sole 24 Ore.

Nel complesso, i 300 patrimoni censiti da Bilanz raggiungono quota 934,5 miliardi di franchi , circa 1.020 miliardi di euro al cambio attuale. Si tratta di una crescita del 9,8% rispetto agli 851,5 miliardi registrati nel 2025 e di un nuovo record per il terzo anno consecutivo. In seguito la top 10 dei più ricchi in Svizzera e Liechtenstein:

Al secondo posto si trovano invece le famiglie Hoffmann, Oeri e Duschmalé , legate al gruppo farmaceutico Roche , con una ricchezza stimata tra 35 e 36 miliardi di franchi . Subito dietro a completare il podio c’è Andrea Pignataro. L’imprenditore italiano è il fondatore del gruppo ION , attivo nel settore dei software e dei dati finanziari, con un patrimonio compreso tra 33 e 34 miliardi .

Il rapporto di MSC con Milan e Napoli

La famiglia Aponte, attraverso MSC, è strettamente legata al calcio italiano. Il gruppo marittimo ha infatti una partnership con Milan e Napoli. Con i rossoneri, MSC Crociere è Principal Partner e Official Sleeve Partner, con il logo presente sulla manica delle maglie delle prime squadre maschile e femminile, oltre che di Milan Futuro e delle formazioni Primavera.

Il legame con il Napoli è invece più stretto. MSC è Main Partner del club dal 2023 e, nel luglio 2026, le due società hanno annunciato il rinnovo dell’accordo fino al 2029. Proprio il rapporto tra Aponte e il patron del club Aurelio De Laurentiis, può portare sviluppi anche per quanto riguarda le nuove infrastrutture della società azzurra.

Lo scorso ottobre infatti il presidente del Napoli ha incontrato la famiglia Aponte per presentare il progetto del nuovo stadio nell’area dell’ex Q8 a San Giovanni a Teduccio e valutare una possibile collaborazione. Questo conferma il ruolo di MSC anche al di fuori della semplice sponsorizzazione della squadra.