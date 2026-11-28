«Oggi comprare un giovane straniero costa dalle 5 alle 10 volte meno rispetto all’acquisto di un calciatore italiano : prendere un sedicenne dal Lione è molto più facile che prenderlo dal Novara, dal Bologna o dal Frosinone. Bisogna trovare il modo, assieme al governo, di incentivare e defiscalizzare per permettere ai club di investire di più sugli italiani. Peraltro, sposterei subito la deroga per i trasferimenti fuori regione dai 14 ai 15 anni: a 14 anni i ragazzi sono troppo giovani per lasciare casa e si rischia di rovinare la vita a chi poi non arriverà nel calcio che conta ».

« Gli ultimi sei mesi sono stati difficili , partiti con la mancata qualificazione di marzo e proseguiti in una situazione che dall’esterno appare surreale. La speranza è che dall’inizio del 2027 si riparta con il fare. Serviranno energia, forza di volontà e conoscenza per andare oltre gli slogan e lavorare giorno dopo giorno, perché è palese che negli ultimi vent’anni qualcosa non abbia funzionato», ha dichiarato così Giorgio Chiellini.

Chiellini fa il punto sulla Juventus

Per quanto riguarda la squadra che ha accompagnato tutta la sua carriera, Chiellini ha espresso un giudizio positivo sulle ultime prestazioni: «Le ultime due partite sono state positive. Le abbiamo iniziate non benissimo, vero, ma siamo riusciti a cambiarle. È da un mesetto pieno che la squadra sta trovando un equilibrio e una sua fisionomia. Perdere improvvisamente all’inizio della stagione due giocatori importanti come Locatelli e Yildiz ha reso più complessa la ricerca di nuove dinamiche dentro e fuori dal campo, ma piano-piano stiamo trovando la quadratura. Anche il percorso in Europa è positivo e dimostra il senso di responsabilità della squadra, che ci tiene e non ha sottovalutato la manifestazione».

Il finale dell’anno sarà particolarmente importante per i bianconeri, attesi da alcuni scontri diretti, tra cui la trasferta contro il Como questa domenica e la trasferta contro la Roma il 19 dicembre. Chiellini ha evidenziato come i progressi delle ultime settimane possano rappresentare una base importante per il resto della stagione.

«Questo finale di anno è molto importante perché affronteremo dirette concorrenti come Como e Roma in trasferta, oltre a due gare in casa. Ciò che dà fiducia in ottica futura è soprattutto il fatto che nell’ultimo periodo abbiamo dimostrato equilibrio e identità. Nell’ultima partita, in Europa League, abbiamo trovato anche nuove armi offensive e nelle prossime settimane rientreranno giocatori importanti: avremo molte più opportunità per essere pericolosi», ha concluso così l’ex capitano bianconero.