Come riportato da Tuttosport, Cairo ha voluto innanzitutto smentire qualsiasi coinvolgimento nell’ipotesi di un’acquisizione del club blucerchiato. «È una bugia, il mio interesse è inesistente. Questa voce è nata perché stavo andando a Trento e in autogrill ho incontrati dei tifosi blucerchiati – ha spiegato – Io sono qui per il Toro e mi impegno al 100%. Ora abbiamo anche la possibilità di prendere lo stadio, che sarebbe una grande cosa».

Urbano Cairo torna a parlare dopo la sconfitta del Torino contro la Lazio. Il presidente granata, contestato anche ieri dai tifosi che continuano a chiedergli di cedere la società, si è fermato per la prima volta in tanto tempo a parlare con i giornalisti all’uscita dallo stadio. Nell’occasione ha chiarito le indiscrezioni sul possibile interesse per la Sampdoria e si è aperto sul futuro del Grande Torino .

La risposta di Cairo arriva in un momento particolare. Urbano Cairo, negli ultimi mesi, ha infatti sempre ribadito come sarebbe più che disponibile a fare un passo indietro qualora ci fosse qualcuno realmente interessato a rilevare il Torino, club che l’imprenditore rilevò ormai 21 anni fa, a settembre 2005. Proprio riguardo a questo, Cairo ha risposto: «Ho detto che sono disposto a vendere il Toro, ma non è arrivato a nessuno…».

Cairo sullo stadio Grande Torino

Tra i temi affrontati dal presidente c’è anche quello dello stadio Olimpico Grande Torino. La possibilità di acquisire l’impianto rappresenterebbe un passaggio importante per il futuro del club, che potrebbe così avere maggiore controllo sulla propria casa.

Cairo ha espresso soddisfazione per il lavoro in corso e per la collaborazione con le istituzioni cittadine: «Ci teniamo tantissimo, stiamo lavorando con impegno e mi fa piacere che anche il Comune, il sindaco, tutti sentano l’urgenza di chiudere la questione. Sono positivo».