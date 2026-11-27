La Serie A apre il suo weekend al Penzo, con l’anticipo della 13ª giornata tra Venezia e Bologna in programma venerdì 27 novembre alle 20.45. Si tratta del primo turno di campionato in cui è possibile fruire della promozione lanciata da DAZN per il Black Friday 2026.
La piattaforma di streaming sportivo ha infatti previsto una promozione che coinvolge tutti e cinque i principali pacchetti disponibili , con tariffe ridotte per chi sottoscrive un piano annuale con pagamento dilazionato.
Le offerte, lanciate lunedì 23 novembre, saranno disponibili fino a lunedì 7 dicembre e riguarderanno i seguenti pacchetti:
Gli sconti saranno applicati per tutte le dodici mensilità previste dall’abbonamento, con prezzi che partiranno da 7,99 euro al mese.
La promozione consentirà dunque di accedere ai contenuti sportivi della piattaforma a condizioni più vantaggiose rispetto ai prezzi ordinari, con formule differenti in base alle competizioni che si intendono seguire e alle modalità di visione.
Venezia-Bologna col Black Friday di DAZN: tutte le offerte e i prezzi degli abbonamenti
Nel dettaglio, ecco le offerte previste da DAZN per il Black Friday 2026, utilizzabili anche da chi non è ancora abbonato e intende vedere Venezia-Bologna oltre alle altre partite di Serie A, con il confronto tra i prezzi ordinari e quelli promozionali:
|Piano
|Prezzo ordinario
|Prezzo Black Friday
|Sconto
|Sports
|11,99 €/mese
|7,99 €/mese
|33%
|Goal
|13,99 €/mese
|9,99 €/mese
|29%
|MyClubPass
|29,99 €/mese
|14,99 €/mese
|50%
|Full
|36,99 €/mese
|19,99 €/mese
|46%
|Family
|61,99 €/mese
|39,99 €/mese
|35%
Tutti i prezzi si riferiscono ai piani annuali con pagamento dilazionato in dodici rate mensili. Non si tratta quindi di abbonamenti mensili senza vincoli, ma di formule che prevedono un impegno contrattuale di dodici mesi.
DAZN lancia le offerte per il Black Friday: sconti fino al 50% su tutti i pacchetti
Venezia-Bologna, come arrivano le due squadre
Il Venezia ha conquistato tutti i suoi sei punti al Penzo, mentre il Bologna ha vinto tutte e quattro le trasferte da quando Raffaele Palladino è in panchina. Due tendenze che si incrociano nell’anticipo della 13ª giornata di Serie A.
Ultimi in classifica e reduci dal 4-0 contro la Juventus, i lagunari ritrovano tra i convocati Andrea Adorante, autore di 17 gol nella scorsa Serie B. Per affiancare Akor Adams dal primo minuto, Davide Nicola deve scegliere tra Yeboah e Lauberbach.
Il Bologna è nono a quota 18 e imbattuto da cinque giornate. L’1-1 con l’Udinese, con Zaniolo a rispondere al vantaggio di Zortea, ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive in campionato. Con un successo al Penzo, i rossoblù eguaglierebbero invece i cinque successi esterni di fila del Bologna dello scudetto 1963/64.
Dove vedere Venezia-Bologna in TV
Venezia-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN venerdì 27 novembre alle 20.45. Gli abbonati potranno vedere la partita sul televisore tramite l’app di DAZN sulle smart TV compatibili o su un dispositivo supportato collegato alla TV.
Dove vedere Venezia-Bologna in streaming
Venezia-Bologna sarà visibile in streaming su DAZN. Da computer si potrà accedere alla diretta sul sito della piattaforma, mentre su smartphone e tablet sarà possibile seguire la gara tramite l’app. Per vedere la partita serve un account con un abbonamento DAZN che includa l’incontro.
Dove vedere Venezia-Bologna in TV e streaming gratis
La diretta integrale di Venezia-Bologna non è disponibile gratuitamente. Per seguire la partita su DAZN occorre un abbonamento che includa la gara.
Venezia-Bologna, quando si gioca
Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 27 novembre 2026 alle ore 20.45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. La partita apre la 13ª giornata della Serie A Enilive 2026/27.
Venezia-Bologna – Serie A 2026/27
- Data · Venerdì 27 novembre 2026
- Orario · 20.45
- Stadio · Pier Luigi Penzo, Venezia
- Diretta TV e streaming · DAZN (Clicca qui per la promo Black Friday)
- Diretta gratis · Non disponibile