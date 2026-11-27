Le offerte, lanciate lunedì 23 novembre , saranno disponibili fino a lunedì 7 dicembre e riguarderanno i seguenti pacchetti:

La piattaforma di streaming sportivo ha infatti previsto una promozione che coinvolge tutti e cinque i principali pacchetti disponibili , con tariffe ridotte per chi sottoscrive un piano annuale con pagamento dilazionato.

La Serie A apre il suo weekend al Penzo, con l’anticipo della 13ª giornata tra Venezia e Bologna in programma venerdì 27 novembre alle 20.45 . Si tratta del primo turno di campionato in cui è possibile fruire della promozione lanciata da DAZN per il Black Friday 2026 .

Nel dettaglio, ecco le offerte previste da DAZN per il Black Friday 2026, utilizzabili anche da chi non è ancora abbonato e intende vedere Venezia-Bologna oltre alle altre partite di Serie A, con il confronto tra i prezzi ordinari e quelli promozionali:

Dal 23 novembre al 7 dicembre prezzi ridotti per tutti i piani annuali con pagamento mensile: da Sports a Full e Family, ecco quanto costano gli abbonamenti e cosa comprendono.

Venezia-Bologna, come arrivano le due squadre

Il Venezia ha conquistato tutti i suoi sei punti al Penzo, mentre il Bologna ha vinto tutte e quattro le trasferte da quando Raffaele Palladino è in panchina. Due tendenze che si incrociano nell’anticipo della 13ª giornata di Serie A.

Ultimi in classifica e reduci dal 4-0 contro la Juventus, i lagunari ritrovano tra i convocati Andrea Adorante, autore di 17 gol nella scorsa Serie B. Per affiancare Akor Adams dal primo minuto, Davide Nicola deve scegliere tra Yeboah e Lauberbach.

Il Bologna è nono a quota 18 e imbattuto da cinque giornate. L’1-1 con l’Udinese, con Zaniolo a rispondere al vantaggio di Zortea, ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive in campionato. Con un successo al Penzo, i rossoblù eguaglierebbero invece i cinque successi esterni di fila del Bologna dello scudetto 1963/64.

Dove vedere Venezia-Bologna in TV

Venezia-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN venerdì 27 novembre alle 20.45. Gli abbonati potranno vedere la partita sul televisore tramite l’app di DAZN sulle smart TV compatibili o su un dispositivo supportato collegato alla TV.

Dove vedere Venezia-Bologna in streaming

Venezia-Bologna sarà visibile in streaming su DAZN. Da computer si potrà accedere alla diretta sul sito della piattaforma, mentre su smartphone e tablet sarà possibile seguire la gara tramite l’app. Per vedere la partita serve un account con un abbonamento DAZN che includa l’incontro.

Dove vedere Venezia-Bologna in TV e streaming gratis

La diretta integrale di Venezia-Bologna non è disponibile gratuitamente. Per seguire la partita su DAZN occorre un abbonamento che includa la gara.

Venezia-Bologna, quando si gioca

Il calcio d’inizio è fissato per venerdì 27 novembre 2026 alle ore 20.45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. La partita apre la 13ª giornata della Serie A Enilive 2026/27.

Venezia-Bologna – Serie A 2026/27