Dopo la cessione di sette anni fa al fondo statunitense KKR per 6,2 miliardi di euro, Stellantis sta pensando di riacquistare una porzione della Magneti Marelli, un marchio leader nella produzione e fornitura di componenti nel settore automotive. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano.
Il colosso dell’automotive, che vede primo azionista la holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann, sembra aver ritenuto troppo alti i rischi per la catena di forniture, e da qualche mese ha iniziato i colloqui con i vertici di Marelli che sembrano essere arrivati a un punto abbastanza avanzato per la compravendita del comparto sospensioni, ovvero le fabbriche di Melfi, Sulmona e Rivalta.
Inoltre, il piano industriale di Marelli, che verrà presentato al ministero delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso il prossimo 1° dicembre, ha in ballo anche la chiusura nel 2028 delle linee produttive di sistemi di illuminazione per auto e relativi stampi a Venaria Reale, alle porte di Torino. Qualora si trovasse l’accordo con Stellantis, quest’ultima verrebbe in soccorso per ricollocare i lavoratori. L’ipotetica destinazione sarebbe Mirafiori, ma non è chiaro ancora con quale finalità, visto il momento non proprio positivo dello stabilimento.
Quando tra il 2018 e il 2019 l’allora FCA vendette Magneti Marelli a KKR, che la fuse con la giapponese Calsonic Kansei, il gigante della componentistica dava lavoro a 10mila persone nel nostro Paese. Poi negli anni sono stati varati diversi piani di riduzione del personale attraverso la vendita di Crevalcore e uscite incentivate che hanno ristretto il perimetro occupazionale, quasi dimezzandolo. Nel frattempo è iniziata la crisi finanziaria della società, caricata dei debiti affrontati da KKR per l’acquisto, e l’11 giugno dello scorso anno Marelli ha chiesto la protezione del Chapter 11 negli USA, raggiungendo il 19 ottobre scorso un accordo con i creditori, tra i quali proprio Stellantis, che ora è pronta a riprendersi una porzione del gruppo.