Il colosso dell’automotive, che vede primo azionista la holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann , sembra aver ritenuto troppo alti i rischi per la catena di forniture, e da qualche mese ha iniziato i colloqui con i vertici di Marelli che sembrano essere arrivati a un punto abbastanza avanzato per la compravendita del comparto sospensioni , ovvero le fabbriche di Melfi , Sulmona e Rivalta .

Dopo la cessione di sette anni fa al fondo statunitense KKR per 6,2 miliardi di euro , Stellantis sta pensando di riacquistare una porzione della Magneti Marelli , un marchio leader nella produzione e fornitura di componenti nel settore automotive. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano.

Inoltre, il piano industriale di Marelli, che verrà presentato al ministero delle Imprese e made in Italy Adolfo Urso il prossimo 1° dicembre, ha in ballo anche la chiusura nel 2028 delle linee produttive di sistemi di illuminazione per auto e relativi stampi a Venaria Reale, alle porte di Torino. Qualora si trovasse l’accordo con Stellantis, quest’ultima verrebbe in soccorso per ricollocare i lavoratori. L’ipotetica destinazione sarebbe Mirafiori, ma non è chiaro ancora con quale finalità, visto il momento non proprio positivo dello stabilimento.

Quando tra il 2018 e il 2019 l’allora FCA vendette Magneti Marelli a KKR, che la fuse con la giapponese Calsonic Kansei, il gigante della componentistica dava lavoro a 10mila persone nel nostro Paese. Poi negli anni sono stati varati diversi piani di riduzione del personale attraverso la vendita di Crevalcore e uscite incentivate che hanno ristretto il perimetro occupazionale, quasi dimezzandolo. Nel frattempo è iniziata la crisi finanziaria della società, caricata dei debiti affrontati da KKR per l’acquisto, e l’11 giugno dello scorso anno Marelli ha chiesto la protezione del Chapter 11 negli USA, raggiungendo il 19 ottobre scorso un accordo con i creditori, tra i quali proprio Stellantis, che ora è pronta a riprendersi una porzione del gruppo.