La Lega Serie A guarda a nuove opportunità di investimento nell’industria del calcio. Dopo aver avviato negli ultimi anni un percorso di diversificazione delle proprie attività, con l’obiettivo di ampliare il business al di là della commercializzazione dei diritti audiovisivi e delle tradizionali partnership commerciali, la Lega guidata dall’amministratore delegato Luigi De Siervo ha messo nel mirino una nuova realtà.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la Lega Serie A è infatti in trattative avanzate per l’acquisizione del Social Football Summit (SFS), appuntamento dedicato all’industria calcistica. Un’operazione che consentirebbe alla Lega di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore del football business, facendo leva su una manifestazione che negli anni ha consolidato il proprio posizionamento.