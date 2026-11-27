La UEFA interviene dopo gli episodi di violenza che hanno accompagnato due partite di Europa League disputate ieri a Batumi e Marsiglia. L’accaduto fa riferimento alle sfide tra Besiktas–Hapoel Beer Sheva (visto che i club israeliani non possono giocare nel territorio turco) e tra Marsiglia e Levski Sofia, durante le quali si sono verificati scontri tra tifosi anche all’interno degli stadi.

«La violenza, l’aggressività, l’odio e qualsiasi forma di comportamento provocatorio, discriminatorio o estremista non hanno posto nel calcio». si legge nella nota diffusa dalla UEFA, che ha ribadito l’importanza dei valori del rispetto, del fair play, dell’integrità e della sicurezza.