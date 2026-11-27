Le competizioni europee continuano a rappresentare una delle principali fonti di ricavo per i club italiani. Il sistema di distribuzione dei premi UEFA, rinnovato con l’introduzione del nuovo format delle coppe, prevede una combinazione di importi garantiti per la partecipazione, risorse legate al valore commerciale delle società e bonus collegati ai risultati ottenuti sul campo.

Con la fase campionato ormai entrata nel vivo, è possibile tracciare un primo bilancio economico del percorso delle formazioni italiane impegnate nelle tre competizioni continentali: Inter, Roma, Napoli e Como in Champions League; Juventus e Milan in Europa League e Atalanta in Conference League. Le cifre maturate finora rappresentano tuttavia soltanto una parte degli introiti complessivi che le società potranno ottenere, considerando le tre giornate del girone unico ancora da disputare e gli ulteriori premi previsti per il raggiungimento della fase a eliminazione diretta.