Il progetto per il nuovo stadio del Como prende forma e prevede alcune rivisitazioni rispetto al piano iniziale. Come riportato da La Provincia di Como, il progetto aggiornato – del quale circolano le prime indiscrezioni – introduce alcune modifiche alla struttura dell’impianto, alla distribuzione delle tribune e agli spazi destinati alle attività commerciali e all’hospitality. La società aveva depositato la prima proposta nel febbraio 2025, per poi presentare nel luglio dello stesso anno un documento integrativo dopo aver preso in considerazione le indicazioni della Soprintendenza. Da quel momento non erano però arrivati nuovi documenti a Palazzo Cernezzi fino al 13 novembre scorso, quando il club ha depositato al Comune un ulteriore documento di fattibilità delle alternative progettuali, accompagnato dal piano finanziario e da altri allegati.

Capienza e caratteristiche dello stadio Tra le prime indicazioni sul progetto aggiornato c’è la conferma dell’altezza massima di 19 metri. Lo stadio dovrebbe avere una copertura su tutti e quattro i lati e una struttura più uniforme rispetto alla prima versione, senza la parte a gradoni verso il lago che non aveva ottenuto il via libera della Soprintendenza. Sono comunque previste alcune aperture per conservare i cannocchiali visivi sul primo bacino, mentre le torri faro dovrebbero essere integrate direttamente nell’impianto. Un’altra novità riguarda la struttura interna, che dovrebbe passare da cinque a quattro piani fuori terra. La capienza complessiva dovrebbe superare i 15mila spettatori, includendo anche le aree dedicate all’hospitality. Il settore ospiti, invece, dovrebbe avere circa 800 posti. Prevista anche l’inversione delle curve, con il tifo organizzato del Como che troverebbe posto sotto il Monumento ai Caduti. Per quanto riguarda gli spazi interni all’impianto, l’ipotesi dell’albergo è stata accantonata. Nella zona degli attuali distinti dovrebbero invece trovare spazio ristoranti panoramici, bar con vista lago e aree hospitality. Nella curva est, verso i giardini, sarebbero previsti spazi commerciali e attività aperte durante tutto l’anno. Per quanto riguarda le tribune, le indiscrezioni indicano la demolizione e la successiva ricostruzione dei distinti attuali e della curva ospiti. Il lato sud, dove si trova la facciata principale sottoposta a vincoli e tutele, dovrebbe invece rimanere come è adesso ma con una nuova copertura integrata con quella del resto dello stadio.