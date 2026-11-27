Ruben Amorim torna al successo in Europa League dopo due sconfitte consecutive e il Milan conquista una vittoria importante per rilanciarsi verso le ultime tre partite della League Phase. I rossoneri rimontano l’Olympiacos in trasferta e chiudono la sfida con un successo per 4-2. Dopo essere andati sotto di due reti, la squadra reagisce nella ripresa con i gol di Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira, completando una rimonta che le permette di portare a casa tre punti.

Ora i rossoneri, dopo il turno di campionato che li vedrà sfidare il Cagliari, torneranno in campo in Europa League giovedì 10 dicembre, quando ospiteranno il Sunderland a San Siro per la sesta giornata della fase campionato.