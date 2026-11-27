Nato il 16 giugno 1959 a São João de Meriti, Juary aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia del Santos , crescendo sotto la guida di Pelé e prendendo parte alla partita d’addio di O Rei nel 1977. Con il club brasiliano aveva conquistato il Campionato Paulista del 1978, laureandosi capocannoniere della competizione e contribuendo al rilancio della società dopo la fine dell’era Pelé.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Juary Jorge dos Santos Filho , ex attaccante brasiliano che ha legato il proprio nome alla storia dell’ Avellino e del Porto , con cui ha conquistato la Coppa dei Campioni nel 1987, senza dimenticare una stagione con la maglia dell’ Inter . Il brasiliano si è spento all’età di 67 anni nel suo Paese d’origine a causa di un infarto. Era malato da tempo.

Attaccante di statura contenuta, ma dotato di grande velocità e abilità nel dribbling, Juary era diventato celebre anche per la sua particolare esultanza dopo ogni gol, un balletto attorno alla bandierina del calcio d’angolo che lo aveva accompagnato fin dagli inizi della sua carriera.

L’approdo in Italia e le stagioni tra Avellino e Inter

Il suo approdo in Italia risale al 1980, anno della riapertura delle frontiere ai calciatori stranieri. A puntare su di lui fu l’Avellino, con cui il brasiliano instaurò un legame destinato a durare anche dopo la fine della sua carriera. Juary visse in prima persona il dramma del terremoto dell’Irpinia del novembre 1980, contribuendo successivamente alla permanenza in Serie A della formazione biancoverde, nonostante i cinque punti di penalizzazione con cui il club aveva iniziato la stagione.

In due campionati con l’Avellino realizzò complessivamente 13 reti, contribuendo alla conquista di altrettante salvezze. Nel 1982 si trasferì all’Inter, prima di vestire le maglie dell’Ascoli di Carlo Mazzone e della Cremonese di Emiliano Mondonico. Il bilancio complessivo della sua esperienza nel massimo campionato italiano fu di 101 presenze e 22 gol.

La conquista della Coppa dei Campioni nel 1987

Il punto più alto della carriera di Juary arrivò tuttavia in Portogallo, con la maglia del Porto. Nella finale di Coppa dei Campioni del 1987, disputata a Vienna contro il Bayern Monaco, l’attaccante brasiliano entrò dalla panchina e contribuì alla rimonta della formazione portoghese, servendo l’assist per il celebre gol di tacco di Rabah Madjer e realizzando la rete del definitivo 2-1, che consegnò al Porto il primo titolo europeo della sua storia nella massima competizione continentale.

Una volta conclusa la carriera da calciatore, Juary era rimasto nel mondo del calcio, dedicandosi prevalentemente alla formazione dei giovani e maturando esperienze nei settori giovanili di Avellino, Napoli e Porto. Tornato in Brasile, aveva continuato a occuparsi della crescita dei giovani talenti, lavorando anche per il Santos e, più recentemente, a Curitiba.