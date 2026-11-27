La Juventus trova la quarta vittoria in Europa League e resta imbattuta dopo le prime cinque giornate della fase campionato. La formazione di Luciano Spalletti ha vinto per 4-1 in casa contro l’Omonia Nicosia, dopo un inizio in salita. I ciprioti sono passati in vantaggio al 15esimo con Satka, ma i bianconeri hanno reagito nel finale del primo tempo, ribaltando il risultato grazie alle reti di Cambiaso ed Ekhator.

Nella ripresa la Juventus ha preso definitivamente il controllo della partita. Conceição ha firmato il 3-1, mentre cinque minuti più tardi Boga ha chiuso la partita con la rete del definitivo 4-1. Una vittoria importante per la squadra di Spalletti, che sale così a 13 punti e raggiunge il secondo posto nella classifica della fase campionato, a due punti dal Bournemouth capolista.

La qualificazione diretta agli ottavi è sempre più vicina ma ad attendere i bianconeri ci sarà una sfida complicata domenica contro il Como, mente in Europa League la Juventus tornerà in campo giovedì 10 dicembre, quando affronterà in trasferta l’Hapoel Beer-Sheva.