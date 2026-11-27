La fase campionato delle coppe europee è proseguita con la quinta giornata di Champions League ed Europa League, mentre in Conference League le squadre sono scese in campo per il quarto turno dei sei previsti. Per quanto riguarda le formazioni italiane, sono arrivati risultati positivi, per quello che finora è il miglior turno di questa stagione per i club di Serie A.

In Champions League ci sono state due vittorie e due pareggi: l’Inter ha superato lo Stoccarda per 2-0, mentre il Como ha ottenuto un successo per 1-0 contro l’AEK Atene. Un punto a testa invece per Napoli e Roma, rispettivamente grazie ai 2-2 contro il Manchester City e il Paris Saint-Germain. In Europa League hanno conquistato i tre punti sia la Juventus, che ha battuto l’Omonia per 4-1, sia il Milan, in rimonta per 4-2 sul campo dell’Olympiakos. In Conference League l’Atalanta ha concluso il giovedì europeo in maniera positiva superando il Borac Banja Luka per 3-2 in trasferta e con una rimonta negli ultimi minuti.

Con le sfide di questa settimana è così proseguita la corsa ai posti extra nella Champions League, questa volta per l’edizione 2027/28, tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionali: Champions, Europa League e Conference. Un’ipotesi da non sottovalutare, considerando che negli ultimi anni la corsa alla Champions League in Serie A è stata particolarmente serrata.