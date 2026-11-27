La partita del tredicesimo turno di Serie A tra Inter e Genoa in programma sabato 28 a San Siro sarà dedicata ai tifosi degli Inter Club, in un appuntamento pensato per celebrare passione e senso di appartenenza.
Come da tradizione, il club nerazzurro ha organizzato una serie di iniziative per coinvolgere i propri soci e celebrare la passione dei tifosi che, da oltre 65 anni, accompagnano l’Inter in Italia e nel mondo.
Il programma parte già dalla mattina. I soci potranno visitare alcuni dei luoghi più iconici di San Siro e scattare una foto con le Coppe del Double, esposte per l’occasione. A guidarli lungo il percorso ci sarà il Passaporto Inter Club, offerto da Qatar Airways, Official Global Airline Partner. Si tratta quindi di una sorta di mini viaggio a tappe in cui raccogliere i timbri dedicati e trasformare la mattinata in un’esperienza tutta nerazzurra.
Non mancheranno i partner del Club. AB InBev, Official Beer Partner, sarà presente con il marchio BUD e una postazione dedicata. Santa Margherita, Official Wine Partner, riserverà ai soci uno sconto all’Inter Store San Siro per la nuova bottiglia Special Edition nerazzurra.
Nel pomeriggio spazio anche a un’iniziativa in collaborazione con BYD: alcuni soci potranno conoscere da vicino la nuova Sealion 7 – Inter Special Edition e provarla attraverso un’esperienza di test drive presso la sede del marchi.
Le attività continuano durante la partita. Prima del fischio d’inizio alcuni soci affiancheranno lo speaker nella lettura delle formazioni, mentre all’intervallo tre tifosi, selezionati attraverso un contest, potranno scendere in campo per partecipare all’Half Time Shot e provare a segnare in una porta posizionata a centrocampo.
La partita sarà anche l’occasione per celebrare i numeri della famiglia Inter Club, che conta oggi oltre 1.080 club attivi, di cui 140 all’estero, distribuiti in 73 Paesi. Una rete internazionale che continua a portare i colori nerazzurri in tutto il mondo.