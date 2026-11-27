La partita del tredicesimo turno di Serie A tra Inter e Genoa in programma sabato 28 a San Siro sarà dedicata ai tifosi degli Inter Club, in un appuntamento pensato per celebrare passione e senso di appartenenza.

Come da tradizione, il club nerazzurro ha organizzato una serie di iniziative per coinvolgere i propri soci e celebrare la passione dei tifosi che, da oltre 65 anni, accompagnano l’Inter in Italia e nel mondo.