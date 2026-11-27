Dopo qualche giorno di dichiarazioni distensive, la corsa alla presidenza FIGC torna a infiammarsi con un botta e risposta a distanza fra i due candidati alle elezioni del 14 dicembre, Giovanni Malagò e Adriano Galliani.
Entrambi, come riporta La Gazzetta dello Sport, erano presenti al PalaEur di Roma per Italia-Turchia di basket, una passione che l’accomuna. Prima della sfida, Malagò è stato intercettato per un commento sulle elezioni e a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto al posto di Galliani ha risposto: «Onestamente non mi sarei schierato, vista l’inversione a U delle componenti tecniche. Ma Adriano è un amico, non pronuncerò mai parole che non siano affettuose. Quindi lo dico col sorriso sulle labbra, anche se penso che questa cosa sia molto condivisa. Rimonta? Mai stato in rimonta in questa partita, è una sfida elettorale come ne ho fatte tante, anche se con delle strane posizioni».
La risposta di Galliani è arrivata a fine partita uscendo dal palazzetto: «All’amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perché l’inversione a U, oltre alle componenti tecniche, è stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juve, Inter e Milan (uno scenario preannunciato da questa testata nell’ultimo editoriale di sabato scorso, ndr)».
Nel corso della giornata, precedentemente Malagò aveva annunciato alcuni risultati portati a casa di recente, come un aumento delle risorse messe a disposizione del governo per lo sport di base: «Ringrazio il ministro dello Sport Andrea Abodi, è stato di parola e non era scontato. Lui e il Governo me l’avevano garantito, ora l’1% della mutualità che prima del voto di giugno era stato destinato alla Serie A femminile viene compensato dall’arrivo di 10 milioni per il movimento di base maschile e femminile e vivai».