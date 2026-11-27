Entrambi, come riporta La Gazzetta dello Sport, erano presenti al PalaEur di Roma per Italia-Turchia di basket, una passione che l’accomuna. Prima della sfida, Malagò è stato intercettato per un commento sulle elezioni e a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto al posto di Galliani ha risposto: « Onestamente non mi sarei schierato , vista l’ inversione a U delle componenti tecniche . Ma Adriano è un amico, non pronuncerò mai parole che non siano affettuose. Quindi lo dico col sorriso sulle labbra, anche se penso che questa cosa sia molto condivisa . Rimonta? Mai stato in rimonta in questa partita, è una sfida elettorale come ne ho fatte tante, anche se con delle strane posizioni ».

Dopo qualche giorno di dichiarazioni distensive, la corsa alla presidenza FIGC torna a infiammarsi con un botta e risposta a distanza fra i due candidati alle elezioni del 14 dicembre , Giovanni Malagò e Adriano Galliani .

La risposta di Galliani è arrivata a fine partita uscendo dal palazzetto: «All’amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perché l’inversione a U, oltre alle componenti tecniche, è stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juve, Inter e Milan (uno scenario preannunciato da questa testata nell’ultimo editoriale di sabato scorso, ndr)».

Nel corso della giornata, precedentemente Malagò aveva annunciato alcuni risultati portati a casa di recente, come un aumento delle risorse messe a disposizione del governo per lo sport di base: «Ringrazio il ministro dello Sport Andrea Abodi, è stato di parola e non era scontato. Lui e il Governo me l’avevano garantito, ora l’1% della mutualità che prima del voto di giugno era stato destinato alla Serie A femminile viene compensato dall’arrivo di 10 milioni per il movimento di base maschile e femminile e vivai».