Nel testo della Manovra economica , nella quale il governo è ormai impegnato da diverse settimane, è spuntato fra i 700 emendament i segnalati uno, a firma del deputato di Forza Italia Roberto Pella , riguardante il prolungamento di due anni dell’attuale contratto dei diritti televisivi della Serie A . Attualmente il massimo campionato è integralmente in onda su DAZN con tre partite a weekend in co-esclusiva con Sky .

L’argomento diritti tv è molto caldo in seno alla Serie A, visto anche il momento storico che prevede un calo delle entrate da questa fonte di ricavo, soprattutto per via del sempre maggior esborso a cui i broadcaster sono esposti per le competizioni internazionali come la Champions League e per i grandi tornei come Europei e soprattutto Mondiali, a cui si è aggiunto di recente il Mondiale per Club. E facendo riferimento al mercato italiano, la scarsa concorrenza con pochi broadcaster interessati, tutto fa pensare di conseguenza a un calo dell’offerta.

Proprio per queste ragioni, la Lega Calcio Serie A si è mossa in anticipo con le linee guida del prossimo bando per il ciclo 2029-2034 che sono già state approvate dall’Antitrust con la pubblicazione del documento prevista per inizio 2027. Sullo sfondo rimane sempre il canale di Lega, ma l’ultima esperienza francese potrebbe far propendere per non provare questo cambiamento radicale in questo periodo storico.