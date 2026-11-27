Nel testo della Manovra economica, nella quale il governo è ormai impegnato da diverse settimane, è spuntato fra i 700 emendamenti segnalati uno, a firma del deputato di Forza Italia Roberto Pella, riguardante il prolungamento di due anni dell’attuale contratto dei diritti televisivi della Serie A. Attualmente il massimo campionato è integralmente in onda su DAZN con tre partite a weekend in co-esclusiva con Sky.
Come riporta l’edizione odierna del Fatto Quotidiano, la provenienza di tale emendamento fa pensare quasi naturalmente al senatore di Forza Italia Claudio Lotito, che è anche ovviamente il presidente della Lazio. Il contratto attuale per i diritti tv della Serie A scade nel 2029 con DAZN che garantisce al massimo campionato una cifra intorno ai 700 milioni, mentre Sky si ferma sui 200.
L’argomento diritti tv è molto caldo in seno alla Serie A, visto anche il momento storico che prevede un calo delle entrate da questa fonte di ricavo, soprattutto per via del sempre maggior esborso a cui i broadcaster sono esposti per le competizioni internazionali come la Champions League e per i grandi tornei come Europei e soprattutto Mondiali, a cui si è aggiunto di recente il Mondiale per Club. E facendo riferimento al mercato italiano, la scarsa concorrenza con pochi broadcaster interessati, tutto fa pensare di conseguenza a un calo dell’offerta.
Proprio per queste ragioni, la Lega Calcio Serie A si è mossa in anticipo con le linee guida del prossimo bando per il ciclo 2029-2034 che sono già state approvate dall’Antitrust con la pubblicazione del documento prevista per inizio 2027. Sullo sfondo rimane sempre il canale di Lega, ma l’ultima esperienza francese potrebbe far propendere per non provare questo cambiamento radicale in questo periodo storico.
L’unico ostacolo normativo a questo scenario è rappresentato dalla legge Melandri che fissa un limite ai contratti, ma comunque la recente estensione dai tre ai cinque anni di durata del bando, apre le porte per una deroga. Questa andrebbe ovviamente concordata tra Serie A e operatori «sulla base di una motivata valutazione circa la maggiore convenienza rispetto all’avvio di una nuova procedura», si legge nel testo, entro giugno 2027.
Le discussioni, infine, sono iniziate da mesi, tenendo tutto sottotraccia fino a oggi con la decisione che verrà presa una volta che il quadro sarà più chiaro e nitido. Nel frattempo si proverà a trovare la quadra con i broadcaster.