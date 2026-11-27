Il dominio della Premier League per quanto riguarda i ricavi da diritti televisivi, nazionali e internazionali, continua anche nella stagione 2025/26. Per la prima volta in assoluto il massimo campionato inglese ha infatti incassato più di 3,78 miliardi di sterline complessivi, pari a 4,53 miliardi di euro. I dati arrivano dal report sulla scorsa stagione redatto dalla stessa Premier.

Un aumento pari al 10,9% rispetto alla stagione precedente con l’Arsenal che si trova al primo posto grazie al successo in campionato che ha permesso ai Gunners di incassare 198,7 milioni di sterline (238 milioni di euro), superando nettamente il precedente record stagionale del Manchester City che si era fermato 176,2 milioni di sterline nel 2022/23. Il Wolverhampton, arrivato ultimo, ha comunque incassato 117,2 milioni di sterline, pari a 140 milioni di euro.