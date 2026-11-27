Il cambiamento interesserà anche l’Italia e porterà con sé una novità sul fronte manageriale. Come anticipato da ItaliaOggi, Andrea Faelli lascerà il ruolo di amministratore delegato di DAZN Italia a pochi mesi dalla sua nomina, avvenuta lo scorso 1° luglio in sostituzione di Stefano Azzi , passato a Enel, un cambio della guardia svelato da Calcio e Finanza . L’uscita del manager, concordata con il gruppo, si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione del gruppo.

Fino a oggi, DAZN ha operato attraverso un modello organizzativo caratterizzato da una forte autonomia dei singoli mercati. Un’impostazione che, nel caso dell’Italia, ha consentito alla piattaforma di consolidare la propria posizione in una fase di profonda trasformazione del settore audiovisivo, segnata dal passaggio dell’intera offerta della Serie A allo streaming. Non a caso DAZN detiene i diritti tv del massimo campionato ormai dal 2021, con un modello che le consente di trasmettere tutti gli incontri (di cui sette in esclusiva).

DAZN punta ora a superare il modello cosiddetto “market by market” a favore di una struttura operativa maggiormente integrata a livello europeo e globale. L’obiettivo è quello di operare in maniera più coesa come unico gruppo, facendo leva sulle dimensioni raggiunte a livello internazionale, favorendo la condivisione delle competenze maturate nei singoli Paesi e accelerando i processi decisionali. Andrea Faelli (Foto: ufficio stampa DAZN)

Una figura centrale in questa nuova fase di sviluppo sarà quella di Patrick Delany, nominato chief operating officer di DAZN Group a settembre del 2026. Già amministratore delegato di Foxtel Group, realtà australiana acquisita da DAZN, il manager sarà sempre più coinvolto direttamente nelle attività dei diversi mercati europei, compreso quello italiano.

Il suo ingresso ai vertici del gruppo rappresenta un passaggio importante nella costruzione del nuovo assetto organizzativo. Delany, che ha recentemente trasferito la propria base operativa dall’Australia a Londra, potrà mettere a disposizione di DAZN l’esperienza maturata nel settore della pay-tv e dello streaming sportivo, anche sul fronte dell’acquisizione e della valorizzazione dei diritti audiovisivi. Competenze destinate ad assumere un peso rilevante nelle future scelte strategiche del gruppo, anche in prospettiva del prossimo ciclo dei diritti televisivi della Serie A.

Il nuovo modello non si esaurirà tuttavia nel maggiore coinvolgimento di Delany. Le diverse funzioni aziendali a livello locale saranno sempre più collegate ai rispettivi responsabili internazionali, già presenti all’interno dell’organizzazione, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le esperienze maturate nei singoli mercati e garantire una maggiore coerenza nella gestione del business.