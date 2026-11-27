DAZN si prepara a inaugurare una nuova fase del proprio percorso di sviluppo. La piattaforma di streaming sportivo punta a rafforzare la propria struttura internazionale attraverso una progressiva integrazione delle attività nei diversi mercati in cui opera e un maggiore coinvolgimento del management globale nella gestione del business a livello locale. Un’evoluzione organizzativa che riflette la crescente dimensione internazionale del gruppo, in un settore in cui la competizione si gioca sempre più su scala mondiale.
Il cambiamento interesserà anche l’Italia e porterà con sé una novità sul fronte manageriale. Come anticipato da ItaliaOggi, Andrea Faelli lascerà il ruolo di amministratore delegato di DAZN Italia a pochi mesi dalla sua nomina, avvenuta lo scorso 1° luglio in sostituzione di Stefano Azzi, passato a Enel, un cambio della guardia svelato da Calcio e Finanza. L’uscita del manager, concordata con il gruppo, si inserisce nel più ampio percorso di riorganizzazione del gruppo.
Fino a oggi, DAZN ha operato attraverso un modello organizzativo caratterizzato da una forte autonomia dei singoli mercati. Un’impostazione che, nel caso dell’Italia, ha consentito alla piattaforma di consolidare la propria posizione in una fase di profonda trasformazione del settore audiovisivo, segnata dal passaggio dell’intera offerta della Serie A allo streaming. Non a caso DAZN detiene i diritti tv del massimo campionato ormai dal 2021, con un modello che le consente di trasmettere tutti gli incontri (di cui sette in esclusiva).
DAZN punta ora a superare il modello cosiddetto “market by market” a favore di una struttura operativa maggiormente integrata a livello europeo e globale. L’obiettivo è quello di operare in maniera più coesa come unico gruppo, facendo leva sulle dimensioni raggiunte a livello internazionale, favorendo la condivisione delle competenze maturate nei singoli Paesi e accelerando i processi decisionali.Andrea Faelli (Foto: ufficio stampa DAZN)
Una figura centrale in questa nuova fase di sviluppo sarà quella di Patrick Delany, nominato chief operating officer di DAZN Group a settembre del 2026. Già amministratore delegato di Foxtel Group, realtà australiana acquisita da DAZN, il manager sarà sempre più coinvolto direttamente nelle attività dei diversi mercati europei, compreso quello italiano.
Il suo ingresso ai vertici del gruppo rappresenta un passaggio importante nella costruzione del nuovo assetto organizzativo. Delany, che ha recentemente trasferito la propria base operativa dall’Australia a Londra, potrà mettere a disposizione di DAZN l’esperienza maturata nel settore della pay-tv e dello streaming sportivo, anche sul fronte dell’acquisizione e della valorizzazione dei diritti audiovisivi. Competenze destinate ad assumere un peso rilevante nelle future scelte strategiche del gruppo, anche in prospettiva del prossimo ciclo dei diritti televisivi della Serie A.
Il nuovo modello non si esaurirà tuttavia nel maggiore coinvolgimento di Delany. Le diverse funzioni aziendali a livello locale saranno sempre più collegate ai rispettivi responsabili internazionali, già presenti all’interno dell’organizzazione, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le esperienze maturate nei singoli mercati e garantire una maggiore coerenza nella gestione del business.
In questo scenario – e in vista della nuova asta per i diritti tv della Serie A che partirà con il nuovo anno -, l’Italia continuerà a rappresentare un mercato strategico per DAZN, così come il team italiano manterrà un ruolo centrale nelle attività della piattaforma. La maggiore integrazione internazionale non modificherà infatti il radicamento locale di funzioni come il marketing, la produzione dei contenuti, la gestione dei talent e lo sviluppo dei format di intrattenimento.
Anche la gestione delle relazioni con i partner commerciali e istituzionali continuerà a beneficiare delle competenze e della conoscenza del mercato sviluppate dal management italiano nel corso degli ultimi anni. Elementi particolarmente rilevanti in un settore come quello dei contenuti sportivi, nel quale la vicinanza al pubblico e alle specificità culturali dei singoli Paesi rappresenta un fattore distintivo rispetto ad altre piattaforme OTT.
A cambiare sarà dunque soprattutto il funzionamento della macchina organizzativa, con una collaborazione più stretta tra il team italiano, il management internazionale e le strutture operative degli altri mercati. La nuova fase di sviluppo di DAZN sarà caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio tra i vantaggi derivanti dalla scala globale del gruppo e la capacità di mantenere un’offerta fortemente radicata nei territori in cui opera.