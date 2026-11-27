La Lega Nazionale Dilettanti ha ringraziato il ministro per lo Sport Andrea Abodi per le risorse destinate al calcio femminile e ai settori giovanili dilettantistici. Il Consiglio Direttivo della LND ha espresso, attraverso una nota ufficiale, il proprio apprezzamento per gli stanziamenti finalizzati alla crescita del movimento, rilanciando al tempo stesso la richiesta di un rafforzamento strutturale dei finanziamenti.

In particolare, la Lega ha sottolineato come gli interventi siano in linea con gli impegni assunti dal ministro in occasione dell’evento “Quarto Tempo”, organizzato a Ferrara nell’ottobre 2025, e successivamente ribaditi in diversi appuntamenti istituzionali.