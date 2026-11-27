La Lega Nazionale Dilettanti ha ringraziato il ministro per lo Sport Andrea Abodi per le risorse destinate al calcio femminile e ai settori giovanili dilettantistici. Il Consiglio Direttivo della LND ha espresso, attraverso una nota ufficiale, il proprio apprezzamento per gli stanziamenti finalizzati alla crescita del movimento, rilanciando al tempo stesso la richiesta di un rafforzamento strutturale dei finanziamenti.
In particolare, la Lega ha sottolineato come gli interventi siano in linea con gli impegni assunti dal ministro in occasione dell’evento “Quarto Tempo”, organizzato a Ferrara nell’ottobre 2025, e successivamente ribaditi in diversi appuntamenti istituzionali.
L’obiettivo della LND è ora ottenere l’assegnazione strutturale di un ulteriore 1% delle risorse derivanti dalla distribuzione dei proventi dei diritti televisivi, così da garantire continuità agli interventi a sostegno del calcio dilettantistico anche negli esercizi futuri.
«Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti esprime la propria gratitudine al Ministro Abodi per l’attenzione manifestata nei confronti della L.N.D., attraverso lo stanziamento di somme finalizzate alla crescita del Calcio Femminile dilettantistico e alla valorizzazione dei vivai dilettantistici», si legge nel comunicato.
La Lega ha ricordato che l’impegno del ministro era stato confermato anche prima delle elezioni federali del 22 giugno 2026 e, più recentemente, nel corso dell’incontro con il presidente della LND tenutosi presso il Ministero lo scorso 15 ottobre. Il Consiglio Direttivo ha quindi espresso l’auspicio che il sostegno ricevuto possa tradursi in un meccanismo di finanziamento stabile.
«L’auspicio della L.N.D. è che questo importante riconoscimento al ruolo e alla funzione della Lega possa trovare continuità, nei prossimi anni, attraverso l’assegnazione strutturale di un ulteriore 1% delle risorse derivanti dalla distribuzione dei proventi dei diritti televisivi», conclude la nota.
La richiesta punta dunque a superare la logica degli interventi occasionali, attraverso una maggiore disponibilità di risorse continuative per sostenere l’attività delle società dilettantistiche, con particolare attenzione allo sviluppo del calcio femminile e alla formazione dei giovani calciatori.