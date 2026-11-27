DAZN entra in una nuova fase del proprio percorso di crescita, caratterizzata da una maggiore integrazione delle attività a livello internazionale e da un coinvolgimento più diretto del management globale nei singoli mercati. Un’evoluzione del modello operativo che interessa anche l’Italia – con l’AD Andrea Faelli che esce di scena a pochi mesi dal suo ingresso – e che vede tra i suoi principali protagonisti Patrick Delany, manager con oltre trent’anni di esperienza nei settori dello sport, dei media e dei servizi digitali in abbonamento.

Nominato Chief Operating Officer (COO) di DAZN Group a settembre 2026, nell’ambito di un più ampio rafforzamento della squadra dirigenziale, Delany opera da Londra e risponde direttamente a Shay Segev, amministratore delegato globale di DAZN. Al manager australiano è affidato un ruolo centrale nella prossima fase di sviluppo della piattaforma, con l’obiettivo di accompagnare la crescita del gruppo facendo leva su una struttura operativa sempre più coordinata a livello internazionale. Ma chi è Delany? E come è arrivato a diventare una nuova figura chiave per DAZN?