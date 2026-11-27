Si comincia venerdì sera al Penzo con Venezia-Bologna e si finisce lunedì a Cagliari: la tredicesima giornata di Serie A trova la Lazio sola in testa a 32 punti, con Roma, Inter, Milan e Como raccolte nel giro di sei lunghezze alle sue spalle. Il posticipo di domenica al Sinigaglia propone un Como-Juventus con i lariani per la prima volta davanti in classifica. Venerdì alle 16 la BolognaFiere Arena ospita intanto la semifinale di Coppa Davis fra l’Italia e la Repubblica Ceca; domenica la Formula 1 corre in Qatar la penultima gara del Mondiale, poi da martedì la Coppa Italia apre gli ottavi.
Calcio · Serie A, 13ª giornata · domenica 29 novembre, ore 20.45 · Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Como-Juventus, la prima volta con i lariani davanti
In trenta precedenti di Serie A il Como non aveva mai affrontato la Juventus con più punti in classifica; domenica ci arriva quinto a quota 26, cinque sopra i bianconeri, pur dovendo fare a meno di Kean, fuori a causa di un nuovo problema alla tibia. Il Como di Fàbregas gioca la terza partita di fila al Sinigaglia dopo l’1-0 di martedì sull’AEK Atene, firmato da un tiro da fuori di Milla dopo il rigore sbagliato da Da Cunha. Con 12 punti i lariani sono terzi nella fase campionato di Champions League, trascinati da Douvikas, primo fra i marcatori con sei gol, a pari merito con Mbappé del Real Madrid e Suárez dello Sporting Lisbona.
Staccata di cinque punti, la Juventus di Spalletti ha ritrovato continuità nella settimana giusta, con il 4-0 al Venezia in campionato e il 4-1 di giovedì all’Omonia che l’ha portata al secondo posto in Europa League. A Como mancheranno Yildiz, Thuram, Locatelli e Milik; ci sarà invece Woltemade, in gol nelle ultime due giornate contro Fiorentina e Venezia. I migliori siti scommesse online recensiti da Calcio e Finanza danno ragione alla classifica. Betsson mette il Como a 1.95* e la Juventus a 3.75 (pareggio a 3.45); Sisal accorcia a 3.50 il colpo bianconero salendo a 2.00 sui padroni di casa.
Calcio · Serie A, 13ª giornata · sabato 28 novembre, ore 18 · Stadio Olimpico Grande Torino, Torino
Abate contro Gattuso, il primo incrocio da allenatori
Imbattuta dopo dodici giornate, la Lazio di Gattuso ha raccolto 32 punti sui 36 disponibili con dieci vittorie e due pareggi, subendo appena nove gol, il dato migliore del campionato; lontano dall’Olimpico ha lasciato per strada soltanto i due punti del pareggio di Napoli. A Torino Gattuso dovrebbe perdere Taylor, fermato da un affaticamento muscolare e sostituito con ogni probabilità da Dele-Bashiru. Ritrova invece Zaccagni, verso il ritorno dal primo minuto contro i granata.
Sulla panchina di casa siede Ignazio Abate, alla prima stagione da allenatore in Serie A, che con Gattuso ha diviso lo spogliatoio del Milan dal 2009 al 2012 prima di averlo come allenatore nel 2017, un legame ricostruito dalla Lega Serie A alla vigilia del loro primo confronto da avversari. Il suo Torino è tredicesimo a 14 punti e nelle ultime quattro giornate ne ha raccolto uno solo, segnando due gol e subendone sette. Fra le due squadre ci sono diciotto punti di distanza in classifica, eppure per GoldBet la vittoria della capolista vale 2.10 e quella del Torino 3.45, il pareggio 3.40; SNAI scende a 2.05 sui biancocelesti.
Calcio · Serie A, 13ª giornata · lunedì 30 novembre, ore 20.45 · Unipol Domus, Cagliari
Il Milan arriva in Sardegna con la rimonta del Pireo
Sotto di due gol al 49′ sul campo dell’Olympiacos, giovedì il Milan ha ribaltato la partita nella ripresa. Hutchinson ha accorciato con un sinistro dalla distanza dopo aver rubato palla prima della metà campo, poi ha servito a Cisse e Pulisic i palloni del pareggio e del sorpasso, prima del 4-2 di Moreira nel recupero, come riporta la cronaca del club rossonero. In Europa League la squadra di Amorim è salita a 6 punti; in campionato è quarta a 27 punti, sconfitta una volta sola in dodici giornate, reduce dal 5-1 al Frosinone.
Lontano da San Siro il Milan di Amorim non ha ancora perso in Serie A (tre vittorie e tre pareggi): un risultato utile alla Domus porterebbe Amorim accanto a Liedholm e Sacchi, gli unici tecnici rimasti imbattuti nelle prime sette trasferte di Serie A alla guida del Milan. Il Cagliari di Pisacane, fermo a 16 punti, ha perso cinque delle ultime sei partite, l’ultima per 2-0 a Como, ma ritrova in gruppo Mina e Adopo. Il successo rossonero vale 1.68 su Planetwin365, che offre il pareggio a 3.85 e il Cagliari a 4.90; Sisal e SNAI accorciano a 4.50 sul colpo sardo lasciando il Milan rispettivamente a 1.70 e 1.72.
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Tennis · Coppa Davis, Final 8, semifinale · venerdì 27 novembre, ore 16 · BolognaFiere Arena, Bologna
Davis, i cechi di Berdych sulla strada della quarta finale consecutiva azzurra
Campione nelle ultime tre edizioni, l’Italia di Volandri ha raggiunto la quinta semifinale consecutiva solo grazie al doppio decisivo. Contro la Corea del Sud, dopo il successo di Musetti, Cobolli ha ceduto a Kwon al tie-break del terzo set, lasciando a Berrettini e Vavassori il punto della qualificazione, chiuso con un doppio 7-6 su Chung e Kwon. Per il secondo singolare contro i cechi il capitano può confermare Cobolli oppure affidarsi a Berrettini o Darderi; la squadra di Berdych, che ha superato il Canada già nei singolari con Machac e Lehecka, numero 14 del mondo, deve invece decidere se inserire Mensik.
Nei precedenti di Coppa Davis, includendo quelli con la Cecoslovacchia, i cechi conducono 8-3; l’ultimo, a Ostrava nel 2012, finì 4-1 per i cechi, che quell’anno vinsero il primo dei due titoli consecutivi di Berdych e Štěpánek. Ogni sfida delle Final 8 si chiude in una sola giornata, con due singolari ed eventualmente un doppio, tutti al meglio dei tre set. Sabato alle 12 la seconda semifinale mette di fronte la Gran Bretagna, che ha eliminato la Germania di Zverev, e la Spagna, passata contro l’Austria senza schierare Alcaraz; la finale è in programma domenica alle 15. Per Sisal i favoriti per la vittoria finale restano gli spagnoli, quotati a 1.50 e seguiti dalla Repubblica Ceca a 4.50 e dagli azzurri a 6.00. Valori simili per BetFlag, che abbassa i cechi a 4.00.
Formula 1 · GP del Qatar, penultima prova del Mondiale · domenica 29 novembre, ore 17 · Lusail International Circuit
Antonelli cerca la decima vittoria, Verstappen il secondo posto
Il titolo è arrivato il 1° novembre in Messico, dove a Kimi Antonelli è bastato il terzo posto per diventare il primo campione del mondo italiano dai tempi di Alberto Ascari. A Lusail il pilota della Mercedes si presenta con 402 punti e nove vittorie, a una dalla doppia cifra, dopo il quarto posto di Las Vegas: all’ultimo giro la sua monoposto è rimasta senza energia, poco dopo che Russell era finito contro le barriere cercando di superarlo. La Mercedes ha già in tasca il Mondiale costruttori.
Nessuno ha vinto in Qatar quanto Verstappen, primo nelle edizioni dal 2023 al 2025, che arriva dal successo di Las Vegas, il quarto della sua stagione. Con 304 punti l’olandese chiuderà già domenica la corsa al secondo posto se lascerà Lusail con oltre 25 punti di vantaggio sugli inseguitori: Hamilton è a 267, Russell e Norris a 264. Pirelli ha portato le mescole più dure della gamma fissando un limite di 27 giri per treno di gomme, che impone almeno due soste. SNAI propone Verstappen a 2.50, Antonelli a 3.50 e Norris a 6.00; VinciTu quota rispettivamente i tre piloti a 2.25, 4.00 e 7.00.
Focus: Inter, Como e Juventus aprono gli ottavi di Coppa Italia
Da martedì a giovedì tre delle otto teste di serie fanno il loro ingresso in Coppa Italia, in gara secca alle 21. Martedì l’Inter, che il 13 maggio ha battuto 2-0 la Lazio in finale conquistando la sua decima coppa, ritrova a San Siro il Genoa tre giorni dopo averlo affrontato in campionato, dove i rossoblù sono decimi grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. Mercoledì tocca al Como, eliminato dai nerazzurri nella semifinale della scorsa edizione, contro una Cremonese retrocessa in Serie B dopo una sola stagione; giovedì la Juventus riceve il Sassuolo, arrivato agli ottavi superando il Frosinone soltanto ai rigori. I quarti sono in calendario il 3 e il 10 febbraio.
Per i concessionari le tre padrone di casa partono nettamente avanti: Sisal offre l’Inter a 1.22 contro il 12.00 del Genoa, GoldBet il Como a 1.15, Planetwin365 la Juventus a 1.35. Presi uno per uno, valori del genere restano sotto la soglia di 1.50 per evento che diversi bonus scommesse, come quelli di Betsson ed Eurobet, fissano per le multiple valide ai fini del rigioco. La distanza più ampia riguarda la Cremonese, che GoldBet e Planetwin365 pagano 20.00 contro il 14.00 di Eurobet.
Domenica di verdetti, da Bologna a Valencia
A Valencia la MotoGP chiude domenica l’ultima stagione delle moto da 1000 cc: Marc Márquez corre da campione del mondo, mentre il titolo costruttori resta da assegnare in quest’ultima gara. Lo stesso giorno Bologna consegna la Coppa Davis. In Serie A, invece, prosegue la corsa alla vetta: alle 18 la Roma, seconda e ancora imbattuta, ospita il Monza di Varela per tenere il passo della Lazio, impegnata sabato a Torino.
*Quote rilevate il 27 novembre alle ore 7.30 per il calcio e alle ore 8.26 per tennis e Formula 1, soggette a variazioni.