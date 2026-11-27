Staccata di cinque punti, la Juventus di Spalletti ha ritrovato continuità nella settimana giusta, con il 4-0 al Venezia in campionato e il 4-1 di giovedì all’Omonia che l’ha portata al secondo posto in Europa League. A Como mancheranno Yildiz, Thuram, Locatelli e Milik; ci sarà invece Woltemade, in gol nelle ultime due giornate contro Fiorentina e Venezia. I migliori siti scommesse online recensiti da Calcio e Finanza danno ragione alla classifica. Betsson mette il Como a 1.95* e la Juventus a 3.75 (pareggio a 3.45); Sisal accorcia a 3.50 il colpo bianconero salendo a 2.00 sui padroni di casa.

In trenta precedenti di Serie A il Como non aveva mai affrontato la Juventus con più punti in classifica; domenica ci arriva quinto a quota 26, cinque sopra i bianconeri, pur dovendo fare a meno di Kean, fuori a causa di un nuovo problema alla tibia. Il Como di Fàbregas gioca la terza partita di fila al Sinigaglia dopo l’1-0 di martedì sull’AEK Atene, firmato da un tiro da fuori di Milla dopo il rigore sbagliato da Da Cunha. Con 12 punti i lariani sono terzi nella fase campionato di Champions League, trascinati da Douvikas, primo fra i marcatori con sei gol , a pari merito con Mbappé del Real Madrid e Suárez dello Sporting Lisbona.

Si comincia venerdì sera al Penzo con Venezia-Bologna e si finisce lunedì a Cagliari: la tredicesima giornata di Serie A trova la Lazio sola in testa a 32 punti, con Roma, Inter, Milan e Como raccolte nel giro di sei lunghezze alle sue spalle. Il posticipo di domenica al Sinigaglia propone un Como-Juventus con i lariani per la prima volta davanti in classifica. Venerdì alle 16 la BolognaFiere Arena ospita intanto la semifinale di Coppa Davis fra l’Italia e la Repubblica Ceca; domenica la Formula 1 corre in Qatar la penultima gara del Mondiale, poi da martedì la Coppa Italia apre gli ottavi.

Calcio · Serie A, 13ª giornata · sabato 28 novembre, ore 18 · Stadio Olimpico Grande Torino, Torino

Abate contro Gattuso, il primo incrocio da allenatori

Imbattuta dopo dodici giornate, la Lazio di Gattuso ha raccolto 32 punti sui 36 disponibili con dieci vittorie e due pareggi, subendo appena nove gol, il dato migliore del campionato; lontano dall’Olimpico ha lasciato per strada soltanto i due punti del pareggio di Napoli. A Torino Gattuso dovrebbe perdere Taylor, fermato da un affaticamento muscolare e sostituito con ogni probabilità da Dele-Bashiru. Ritrova invece Zaccagni, verso il ritorno dal primo minuto contro i granata.

Sulla panchina di casa siede Ignazio Abate, alla prima stagione da allenatore in Serie A, che con Gattuso ha diviso lo spogliatoio del Milan dal 2009 al 2012 prima di averlo come allenatore nel 2017, un legame ricostruito dalla Lega Serie A alla vigilia del loro primo confronto da avversari. Il suo Torino è tredicesimo a 14 punti e nelle ultime quattro giornate ne ha raccolto uno solo, segnando due gol e subendone sette. Fra le due squadre ci sono diciotto punti di distanza in classifica, eppure per GoldBet la vittoria della capolista vale 2.10 e quella del Torino 3.45, il pareggio 3.40; SNAI scende a 2.05 sui biancocelesti.

Calcio · Serie A, 13ª giornata · lunedì 30 novembre, ore 20.45 · Unipol Domus, Cagliari

Il Milan arriva in Sardegna con la rimonta del Pireo

Sotto di due gol al 49′ sul campo dell’Olympiacos, giovedì il Milan ha ribaltato la partita nella ripresa. Hutchinson ha accorciato con un sinistro dalla distanza dopo aver rubato palla prima della metà campo, poi ha servito a Cisse e Pulisic i palloni del pareggio e del sorpasso, prima del 4-2 di Moreira nel recupero, come riporta la cronaca del club rossonero. In Europa League la squadra di Amorim è salita a 6 punti; in campionato è quarta a 27 punti, sconfitta una volta sola in dodici giornate, reduce dal 5-1 al Frosinone.

Lontano da San Siro il Milan di Amorim non ha ancora perso in Serie A (tre vittorie e tre pareggi): un risultato utile alla Domus porterebbe Amorim accanto a Liedholm e Sacchi, gli unici tecnici rimasti imbattuti nelle prime sette trasferte di Serie A alla guida del Milan. Il Cagliari di Pisacane, fermo a 16 punti, ha perso cinque delle ultime sei partite, l’ultima per 2-0 a Como, ma ritrova in gruppo Mina e Adopo. Il successo rossonero vale 1.68 su Planetwin365, che offre il pareggio a 3.85 e il Cagliari a 4.90; Sisal e SNAI accorciano a 4.50 sul colpo sardo lasciando il Milan rispettivamente a 1.70 e 1.72.