Dietro ogni squadra di calcio dilettantistico, oltre al campo e agli allenamenti, c’è una macchina amministrativa fatta di moduli, ricevute e contratti. I numeri del movimento sono rilevanti: secondo un comunicato dei delegati lombardi della Lega Nazionale Dilettanti, si parla di oltre 12mila società e più di un milione di tesserati. Con la Riforma dello Sport gli adempimenti sono aumentati e la gestione dei documenti è diventata una voce concreta di costo, anche in termini di tempo. Vediamo come tenere sotto controllo le carte e quali strumenti possono dare una mano.

Adempimenti in crescita, risorse limitate

La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha introdotto diversi obblighi in materia di lavoro sportivo, iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche, compensi, documentazione e safeguarding.

Gli stessi delegati della LND Lombardia hanno sottolineato, nel comunicato diffuso a maggio, quanto questi oneri siano spesso difficili da gestire per società che si reggono in larga parte sul volontariato. L’iscrizione al Registro è inoltre una condizione per accedere a benefici e contributi pubblici: questo rende la corretta tenuta delle carte non soltanto una questione burocratica, ma anche economica.