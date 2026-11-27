Dietro ogni squadra di calcio dilettantistico, oltre al campo e agli allenamenti, c’è una macchina amministrativa fatta di moduli, ricevute e contratti. I numeri del movimento sono rilevanti: secondo un comunicato dei delegati lombardi della Lega Nazionale Dilettanti, si parla di oltre 12mila società e più di un milione di tesserati. Con la Riforma dello Sport gli adempimenti sono aumentati e la gestione dei documenti è diventata una voce concreta di costo, anche in termini di tempo. Vediamo come tenere sotto controllo le carte e quali strumenti possono dare una mano.
Adempimenti in crescita, risorse limitate
La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha introdotto diversi obblighi in materia di lavoro sportivo, iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche, compensi, documentazione e safeguarding.
Gli stessi delegati della LND Lombardia hanno sottolineato, nel comunicato diffuso a maggio, quanto questi oneri siano spesso difficili da gestire per società che si reggono in larga parte sul volontariato. L’iscrizione al Registro è inoltre una condizione per accedere a benefici e contributi pubblici: questo rende la corretta tenuta delle carte non soltanto una questione burocratica, ma anche economica.
Le carte che si accumulano
Nella vita quotidiana di un club la documentazione è molto varia. Comprende ricevute di pagamento delle quote, rimborsi spese, fatture per kit e forniture, contratti di sponsorizzazione con le aziende del territorio, certificati medici dei tesserati, autorizzazioni per i minori e altro ancora.
Una possibile difficoltà nella gestione amministrativa nasce dal fatto che gran parte di questi materiali non nascono in formato digitale ordinato. Spesso, infatti, arrivano come foto scattata con lo smartphone da un dirigente o da un genitore, oppure come scansione fatta in fretta a bordo campo. Il risultato? Decine di immagini dai nomi generici, difficili da ricondurre a una pratica precisa.
Dalla foto al documento archiviabile
Un’immagine in formato JPG è sicuramente facile da acquisire, ma risulta poco adatta a diventare un documento. Può arrivare a pesare parecchio, non si può raggruppare facilmente con altre pagine e non sempre viene accettata da chi la riceve: commercialisti, enti e portali online chiedono spesso un PDF.
Tuttavia, la soluzione è a portata di mano. Per convertire jpg in pdf facilmente esistono strumenti online come Smallpdf, che permettono di caricare una o più fotografie direttamente dal browser e ottenere un unico file – anche da smartphone, e senza installare programmi. Un contratto di sponsorizzazione fotografato in tre pagine, ad esempio, può diventare un solo PDF, pronto per l’archivio o per l’invio al consulente.
Un archivio per ogni stagione sportiva
Una volta ottenuti i PDF, conviene dotarsi di una struttura semplice e condivisa. Un criterio efficace è organizzare le cartelle per stagione sportiva, ad esempio 2026/2027, e al loro interno per area: tesseramenti, amministrazione, sponsor, impianti. Anche il nome dei file fa la differenza.
Un metodo utile può essere quello di indicare data, tipo di documento e riferimento (ad esempio: “2026-11-10_fattura_kit-gara”). Il vantaggio di questo criterio è che permette di ritrovare facilmente ciò che serve senza aprire ogni file. L’utilità si vede in particolare nei momenti di scadenza, ovvero quando la società deve produrre rapidamente quanto richiesto da una federazione o da un ente.
Prestare attenzione ai dati personali
Nell’archivio di un club finiscono anche informazioni delicate, come certificati medici e dati di minorenni. È quindi opportuno limitare l’accesso ai soli dirigenti che ne hanno bisogno, evitare di lasciare copie sparse su più telefoni e conservare i documenti per il tempo necessario, nel rispetto della normativa sulla privacy. Un archivio centralizzato, organizzato con una copia di sicurezza periodica, riduce anche il rischio di perdere materiale importante se un dispositivo si guasta o viene sostituito.
Mettere ordine nei documenti non cambia i conti di una società da un giorno all’altro, ma riduce gli errori e libera ore di lavoro volontario che altrimenti verrebbero sottratte all’attività sportiva. In un movimento grande, ma che vive di equilibri economici fragili, anche la capacità di amministrarsi con metodo contribuisce alla sostenibilità di un club.