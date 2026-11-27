L’Atalanta di Maurizio Sarri prosegue il proprio percorso nella UEFA Conference League e conquista una vittoria in rimonta per 3-2 sul campo del Borac Banja Luka. Una partita ricca di colpi di scena per la Dea, che si è trovata sotto di due reti nel primo tempo. La svolta è arrivata nel finale, anche grazie a due espulsioni nella squadra bosniaca. Con il Borac in nove uomini, l’Atalanta ha completato la rimonta negli ultimi minuti grazie a Krstović , Kolašinac e Zappacosta.

Un successo importante per la Dea che sale in quattordicesima posizione a quota 7 punti. La vittoria, porta in dote non solo tre punti, ma anche un premio in denaro per la società bergamasca.

Ma a quanto ammontano gli incassi per l’Atalanta dalla terza competizione europea? Calcio e Finanza ha stimato i ricavi dell’Atalanta dalla partecipazione alla Conference League e seguirà la crescita dei premi man mano che la competizione andrà avanti: una cifra che potrà aumentare ulteriormente in base ai risultati ottenuti dalla squadra nel corso della stagione europea.