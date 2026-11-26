La sfida tra Italia e Costa d’Avorio, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 17 2026, si giocherà oggi giovedì 26 novembre alle ore 15:00 italiane. La partita andrà in scena all’Aspire Zone di Doha, in Qatar. Italia e Uzbekistan sono inserite nel Girone E assieme a Costa d’Avorio e Giamaica.
La partita rappresenta l’ultimo appuntamento della fase a gironi per gli Azzurrini di Daniele Franceschini, già qualificati ai sedicesimi di finale. L’Italia è infatti in testa al Gruppo E con sei punti, dopo aver vinto entrambe le prime partite: 6-0 contro la Giamaica all’esordio e 2-1 contro la Costa d’Avorio nella seconda giornata.
Uzbekistan-Italia U17 dove vederla in TV e streaming
Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta televisiva su Rai Sport, con collegamento previsto a partire dalle ore 14:50, dieci minuti prima del calcio d’inizio. La partita sarà trasmessa in chiaro, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.
La sfida sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, attraverso il sito ufficiale della piattaforma o l’applicazione per smartphone, tablet e smart TV. Sarà sufficiente accedere alla sezione dedicata alle dirette e selezionare il canale Rai Sport.
Uzbekistan-Italia U17: tutte le informazioni sulla partita
Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita:
- Partita: Uzbekistan-Italia U17
- Competizione: Mondiali Under 17 2026
- Data: giovedì 26 novembre 2026
- Orario: 15:00 italiane
- Stadio: Aspire Zone, Campo 5 (Doha)
- Diretta TV: Rai Sport
- Diretta streaming: RaiPlay