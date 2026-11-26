La sfida tra Italia e Costa d’Avorio, valida per la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 17 2026, si giocherà oggi giovedì 26 novembre alle ore 15:00 italiane. La partita andrà in scena all’Aspire Zone di Doha, in Qatar. Italia e Uzbekistan sono inserite nel Girone E assieme a Costa d’Avorio e Giamaica.

La partita rappresenta l’ultimo appuntamento della fase a gironi per gli Azzurrini di Daniele Franceschini, già qualificati ai sedicesimi di finale. L’Italia è infatti in testa al Gruppo E con sei punti, dopo aver vinto entrambe le prime partite: 6-0 contro la Giamaica all’esordio e 2-1 contro la Costa d’Avorio nella seconda giornata.