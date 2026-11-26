La Roma ha conquistato un punto Champions League pareggiando per 2-2 contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi. La squadra di Gian Piero Gasperini è passata in vantaggio con Mario Hermoso, prima di subire la rimonta dei francesi, firmata da Zabarnyi e Dembélé. Nel finale è arrivato il pareggio di Malen su calcio di rigore, che ha permesso ai giallorossi di portare a casa un risultato positivo contro i campioni d’Europa e di intimorire Luis Enrique. L’attuale tecnico del PSG, ed ex allenatore della Roma, ha infatti definito quella contro i giallorossi come «la partita più difficile di questa stagione». E inoltre aggiunto: «Non mi piacerebbe incontrarla un’altra volta, se non magari in finale».

Un punto che pesa sia in in chiave qualificazione, sia sul fronte economico. Infatti, il nuovo format della Champions League, introdotto dalla stagione 2024/2025, ha portato un aumento delle squadre da 32 a 36 e di conseguenza anche il numero di partite è aumentato. La prima fase prevede otto gare per club, dove la Roma ha già affrontato Fenerbahçe, Real Madrid, Slovan Bratislava, Manchester United e PSG. Il calendario prevede ancora le sfide contro Sporting Lisbona, AEK Atene e Lille.