Il club bavarese, attraverso la controllata Allianz Arena Munchen Stadion GmbH , aveva acquisito a dicembre 2025 l’area di 45.000 metri quadrati dello Sportpark Unterhaching . L’annuncio è arrivato quest’oggi dall’amministratore delegato del Bayern Jan-Christian Dreesen , alla presenza del direttore generale della società Allianz Arena Stadion GmbH Jurgen Muth e di Bianca Rech, responsabile del calcio femminile. Alla conferenza sono poi intervenuti anche il sindaco di Unterhaching, Korbinian Rausch .

Dopo l’acquisto dell’area, i primi investimenti sono stati fatti per adeguare l’impianto ai requisiti UEFA per poter far disputare le gare di Champions League al Bayern femminile da questa stagione. Negli ultimi mesi, invece, si è pensato alla definizione delle singole fasi dei lavori, che saranno realizzate progressivamente a partire dalla primavera del 2027, senza interrompere l’attività agonistica della formazione femminile e della prima squadra maschile dello SpVgg Unterhaching, né compromettere i requisiti minimi di capienza previsti per le rispettive competizioni.

La tribuna, come il resto dello stadio, sarà coperta e dovrebbe essere inaugurata nella stagione 2028/29. Il completamento del Women’s Campus del Bayern Monaco, una struttura integrata che ospiterà tutte le squadre, dalla prima squadra professionistica fino alle formazioni giovanili femminili, e rappresenterà il fulcro dell’intero progetto, è previsto per l’estate del 2029, in concomitanza con l’inizio degli Europei femminili in Germania. I lavori sul lato ovest inizieranno una volta completati e messi in funzione la tribuna nord e il Women’s Campus. Parallelamente, l’attenzione si concentrerà sulle strutture di allenamento nella zona ovest, in particolare sul Campo 1, che sarà trasformato da terreno in erba sintetica a campo in erba naturale. L’ultima fase dei lavori riguarderà infine le aree sud ed est.