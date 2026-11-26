Nuove disposizioni in arrivo per le divise da gioco delle squadre di Serie A. La Lega ha approvato il regolamento che disciplinerà le maglie utilizzate dai club nelle competizioni ufficiali a partire dalla stagione 2027/28, introducendo una serie di modifiche rispetto alle norme attualmente in vigore, con particolare attenzione agli aspetti commerciali, alle caratteristiche estetiche e alle procedure di approvazione.
Il documento resterà valido per tre stagioni sportive, fino al 2029/30 compreso. Il nuovo testo interviene su diversi articoli del precedente regolamento, relativo al triennio 2024/25-2026/27, aggiornando alcune disposizioni che riguardano direttamente i club e i rispettivi fornitori di abbigliamento sportivo.
Calcio e Finanza
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