Dopo aver definito la elezione del presidente – con la vittoria di Francesco Massini – il mondo arbitrale ha deciso anche i propri rappresentanti predisposti alle interazioni con i club di Serie A e B.
Come riporta il Corriere dello Sport, per la massima serie è stato scelto l’attuale direttore tecnico dell’AIA Domenico Messina, mentre per la B il referente sarà Eugenio Abbattista, che in passato fu uno dei primi a criticare apertamente la gestione passata dell’Associazione. Nella giornata di ieri i club dei due campionati italiani sono stati informati dalla FIGC.
Nomine che seguono però un piccolo caso di scelte. Infatti, per il posto da referente per la Serie A era stato confermato, in un primo momento, Andrea De Marco. Nome che però non trovava il giusto consenso delle parti in causa, specialmente quello del designatore Daniele Orsato, soprattutto per provvedere a una nomina che riflettesse di più il nuovo corso. Quindi nulla di personale verso De Marco, se non il fatto di essere stato scelto dalla vecchia gestione, guidata dall’ex designatore, ora opinionista televisivo, Gianluca Rocchi.
Fino a oggi, nella pratica, De Marco è rimasto in carica ma con pochissimo spazio di manovra vista appunto la volontà di Orsato di nominare un altro referente per i club di Serie A. Ora che tutte le caselle sono state riempite, il mondo arbitrale è pronto sul serio a ripartire dopo i numerosi casi che l’hanno travolto.