Dopo aver definito la elezione del presidente – con la vittoria di Francesco Massini – il mondo arbitrale ha deciso anche i propri rappresentanti predisposti alle interazioni con i club di Serie A e B.

Come riporta il Corriere dello Sport, per la massima serie è stato scelto l’attuale direttore tecnico dell’AIA Domenico Messina, mentre per la B il referente sarà Eugenio Abbattista, che in passato fu uno dei primi a criticare apertamente la gestione passata dell’Associazione. Nella giornata di ieri i club dei due campionati italiani sono stati informati dalla FIGC.