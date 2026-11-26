La Juventus conquista un riconoscimento che va oltre il campo da gioco. Il club bianconero è stato premiato per la propria offerta di ospitalità ed esperienza enogastronomica all’interno dell’Allianz Stadium, in occasione della presentazione della Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, andata in scena al Pirelli Hangar Bicocca di Milano. La serata, che ha riunito oltre 1.500 ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, ha visto protagonista anche il mondo dello sport. Alla Juventus è stato infatti assegnato il premio speciale “Leggenda dell’ospitalità 2027”, ritirato sul palco da Giorgio Chiellini. Il riconoscimento valorizza l’esperienza enogastronomica proposta all’interno dello stadio bianconero, un aspetto sempre più rilevante nell’offerta di servizi premium e hospitality dei grandi impianti sportivi. A firmare la cena della serata è stato inoltre il ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tra le eccellenze della ristorazione italiana premiate dalla Guida.

Juventus protagonista, Da Vittorio tra le eccellenze della ristorazione L’evento ha segnato la presentazione della 47esima edizione della guida gastronomica de L’Espresso, che torna al nome originale di “La Guida d’Italia” e riunisce in un unico volume le selezioni dedicate a ristoranti e cantine. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figura quello assegnato a Da Vittorio, il ristorante della famiglia Cerea, che entra nel gruppo dei locali valutati con il punteggio massimo di 20/20. Un risultato condiviso con altre importanti realtà della ristorazione italiana. La nuova edizione conta complessivamente 300 ristoranti selezionati, di cui 27 insigniti del massimo riconoscimento dei cinque Cappelli. Sono invece 12 quelli che hanno ottenuto il punteggio pieno di 20/20, il doppio rispetto all’edizione precedente. Tra i nuovi ingressi al vertice figurano anche “Casa Perbellini 12 Apostoli” di Giancarlo Perbellini, “Enrico Bartolini” al Mudec, “Il Pagliaccio” di Anthony Genovese e “La Rei Natura” di Michelangelo Mammoliti. Tutti gli altri premi della Guida d’Italia 2027 Oltre al riconoscimento assegnato alla Juventus, la serata ha visto la consegna di numerosi premi speciali dedicati ai protagonisti della ristorazione e del mondo del vino. Tra i principali riconoscimenti: Miglior giovane chef 2027: Laura Santosuosso, Sandì (Milano);

Laura Santosuosso, Sandì (Milano); Performance d’Italia 2027: Roy Caceres, Orma (Roma);

Roy Caceres, Orma (Roma); Esperienza innovativa 2027: Contraste di Matias Perdomo (Milano);

Contraste di Matias Perdomo (Milano); Pastry chef 2027: Nino Salvati, La Pergola (Roma);

Nino Salvati, La Pergola (Roma); Miglior ristorante di cucina orientale 2027: Moi Omakase di Francesco Preite (Prato);

Moi Omakase di Francesco Preite (Prato); Premio Cucina circolare: Serena Sebastiani, Tenuta Borgo Santa Cecilia;

Serena Sebastiani, Tenuta Borgo Santa Cecilia; Premio Sommelier 2027: Alex Bartoli, Veranda di Villa d’Este (Cernobbio);

Alex Bartoli, Veranda di Villa d’Este (Cernobbio); Premio Sala Son-nim 2027: Massimo Raugi, Villa Crespi;

Massimo Raugi, Villa Crespi; Premio Cantina 2027: Chiara Ziliani;

Chiara Ziliani; Premio Enologo 2027: Tommaso Raffaelli, Ronco dei Pini;

Tommaso Raffaelli, Ronco dei Pini; Cantina rivelazione 2027: Restivo, sull’Etna.