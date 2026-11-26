La Juventus conquista un riconoscimento che va oltre il campo da gioco. Il club bianconero è stato premiato per la propria offerta di ospitalità ed esperienza enogastronomica all’interno dell’Allianz Stadium, in occasione della presentazione della Guida d’Italia 2027 de L’Espresso, andata in scena al Pirelli Hangar Bicocca di Milano.
La serata, che ha riunito oltre 1.500 ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, ha visto protagonista anche il mondo dello sport. Alla Juventus è stato infatti assegnato il premio speciale “Leggenda dell’ospitalità 2027”, ritirato sul palco da Giorgio Chiellini.
Il riconoscimento valorizza l’esperienza enogastronomica proposta all’interno dello stadio bianconero, un aspetto sempre più rilevante nell’offerta di servizi premium e hospitality dei grandi impianti sportivi. A firmare la cena della serata è stato inoltre il ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tra le eccellenze della ristorazione italiana premiate dalla Guida.
Juventus protagonista, Da Vittorio tra le eccellenze della ristorazione
L’evento ha segnato la presentazione della 47esima edizione della guida gastronomica de L’Espresso, che torna al nome originale di “La Guida d’Italia” e riunisce in un unico volume le selezioni dedicate a ristoranti e cantine. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figura quello assegnato a Da Vittorio, il ristorante della famiglia Cerea, che entra nel gruppo dei locali valutati con il punteggio massimo di 20/20. Un risultato condiviso con altre importanti realtà della ristorazione italiana.
La nuova edizione conta complessivamente 300 ristoranti selezionati, di cui 27 insigniti del massimo riconoscimento dei cinque Cappelli. Sono invece 12 quelli che hanno ottenuto il punteggio pieno di 20/20, il doppio rispetto all’edizione precedente. Tra i nuovi ingressi al vertice figurano anche “Casa Perbellini 12 Apostoli” di Giancarlo Perbellini, “Enrico Bartolini” al Mudec, “Il Pagliaccio” di Anthony Genovese e “La Rei Natura” di Michelangelo Mammoliti.
Tutti gli altri premi della Guida d’Italia 2027
Oltre al riconoscimento assegnato alla Juventus, la serata ha visto la consegna di numerosi premi speciali dedicati ai protagonisti della ristorazione e del mondo del vino.
Tra i principali riconoscimenti:
- Miglior giovane chef 2027: Laura Santosuosso, Sandì (Milano);
- Performance d’Italia 2027: Roy Caceres, Orma (Roma);
- Esperienza innovativa 2027: Contraste di Matias Perdomo (Milano);
- Pastry chef 2027: Nino Salvati, La Pergola (Roma);
- Miglior ristorante di cucina orientale 2027: Moi Omakase di Francesco Preite (Prato);
- Premio Cucina circolare: Serena Sebastiani, Tenuta Borgo Santa Cecilia;
- Premio Sommelier 2027: Alex Bartoli, Veranda di Villa d’Este (Cernobbio);
- Premio Sala Son-nim 2027: Massimo Raugi, Villa Crespi;
- Premio Cantina 2027: Chiara Ziliani;
- Premio Enologo 2027: Tommaso Raffaelli, Ronco dei Pini;
- Cantina rivelazione 2027: Restivo, sull’Etna.
Per quanto riguarda il vino, sono 12 le etichette che hanno ottenuto il massimo riconoscimento “110 cum laude”, espressione di 11 cantine. La Toscana guida la classifica con sette vini premiati, sei dei quali Brunello di Montalcino dell’annata 2021.
La Guida d’Italia 2027, diretta da Emilio Carelli e curata da Luca Gardini, si presenta in un volume bilingue di circa 800 pagine che riunisce 300 ristoranti e 300 cantine, accompagnato da un magazine trimestrale e da un’app dedicata alle esperienze enogastronomiche.